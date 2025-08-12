La inflación de los trabajadores se aceleró en julio y alcanzó el 2%

La suba de precios en julio estuvo impulsada por turismo, transporte y alimentos, que registraron su mayor alza en dos meses, a la espera del dato del INDEC.

La inflación de julio para los trabajadores se aceleró al 2% mensual y alcanzó el 36,5% interanual, el nivel más bajo desde febrero de 2021, según un reciente relevamiento. El dato representa una leve suba respecto del 1,8% registrado en junio y representa un indicador a la espera del dato oficial del INDEC.

El análisis surge del último informe del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD). El dato representa una leve suba respecto del 1,8% registrado en junio y representa un indicador a la espera del dato oficial del INDEC.

En lo que va del año, los precios acumulan un aumento del 16,3%. De mantenerse este ritmo, la proyección anual se ubicaría en torno al 29,6%. El informe detalla que las mayores subas del mes se registraron en “Restaurantes y hoteles” (+3,3%), “Recreación y cultura” (+3,2%) y “Transporte” (+3%), impulsadas por el turismo y la temporada de vacaciones de invierno. En “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, la inflación fue del 1,9%, con fuertes incrementos en frutas y verduras por factores estacionales. El único rubro en baja fue “Prendas de vestir y calzado” (-1,4%), afectado por el fin de temporada y la apertura de importaciones.

El director ejecutivo del CCD y exministro de Educación, Nicolás Trotta, advirtió que “en julio, la inflación de alimentos más que triplicó la variación de junio, pasando del 0,6% al 1,9%. Este es apenas el efecto inicial de la devaluación de julio y tendrá repercusiones en agosto”. Trotta alertó que, con salarios nominales creciendo cerca del 1% mensual, “la suerte del salario real depende casi por completo de la inflación” y recordó que, pese a la baja de precios desde comienzos de 2024, los ingresos registrados siguen 5,5% por debajo de noviembre de 2023.

Cómo afectó el salto del dólar a la inflación de los trabajadores Por su parte, el coordinador general del IET, Fabián Amico, vinculó el salto en alimentos con la suba del tipo de cambio de julio del 14%, lo que encarecerá insumos importados. Según Amico, el traslado a precios no es inmediato y puede intensificarse en los próximos meses. “El pass-through podría ser menor si el Gobierno inhibe la reacción de los costos laborales, pero en ese caso la baja se explicaría por la caída del salario real y la debilidad de los trabajadores”, señaló.