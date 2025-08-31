“La garrafa en tu barrio”: cronograma del 1 al 6 de setiembre

El operativo del Gobierno para llevar el gas subsidiado a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no cuentan con esa red. Visitará los 18 departamentos.
Precios de la garrafa de 10 kg
- $ 9.000 en la alta montaña, en Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.
- $ 8.900 en Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo.
- $ 7.900 en Lavalle y Las Heras.
- $ 9.500 en Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.
- $ 9.000 en Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
- $ 9.000 en Malargüe y General Alvear
- $ 10.000 en San Rafael.
¿Qué deben presentar?
Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar, además, fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, quien retire en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el del beneficiario directo.
Cronograma de “La garrafa en tu barrio” del 1 al 6 de setiembre
Lunes 1
Guaymallén
Colonia Segovia: Buenos Vecinos 4075. Playón. A 50 m de la escuela Leopoldo Lugones. A las 9.30.
Colonia Segovia: Subdelegación Colonia Segovia. Carrill a Lavalle y Buenos Vecinos. A las 11.
Colonia Segovia: barrio Buenos Vecinos. Manzana D. Casa 2. A las 12.30.
El Sauce: barrio Jardín del Sauce. Las Alondras y Los Olivos. Manzana C. Casa 18. A las 13.30.
San Martín
Palmira: Estación Palmira del ferrocarril. Avenida Alem. A las 9.
Maipú
Luzuriaga: barrio Renacer. Manzana C. Casa 4. A las 9.30.
Gutiérrez: barrio Cavagnaro. Calle Rosendo Silva 238. A las 10.30.
Gutiérrrez: barrio Corazón de Jesús. Calles Río Diamante y Correa. Frente a la escuela. El Bloque. A las 12.
General Alvear
Alvear Oeste: barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. Calle José Ramón García. A las 9.
Ciudad: Barrio Soemga. Calles 5 y Pública. CIC. A las 10.45.
San Rafael
Cuadro Nacional: paraje La Nora. Iglesia evangelista. A las 9.
Cuadro Nacional: Escuela Nº 1-084 Deoclesio García. A las 10.30.
Cuadro Nacional: paraje Colonia Elena. Barrio Santa María. A las 11.15.
Tunuyán
Las Pintadas: Centro de Salud Nº 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 9.30.
El Topón: Posta Sanitaria. Calles Villanueva y Delgado. A las 10.30.
Ciudad: Escuela Nº 4-107 Ejército Argentino. Calles 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.
Las Heras
El Algarrobal: CIC Algarrobal. Río Juramento y Cabildo Abierto. A las 9.30.
El Algarrobal: Escuela Nº 1-213 Capitán Luis Candelaria. Lavalle y San Esteban. A las 10.30.
El Algarrobal: callejón Rivas Rotonda s/n. A las 11.30.
Martes 2
Guaymallén
Buena Nueva: iglesia Portal de Luz. Antonelli, a metros de Buena Nueva. A las 9.30.
Capilla del Rosario: barrio San Roque. Callejón Antonelli y vías del ferrocarril. A las 11.
Buena Nueva: barrio San Ceferino. Higuerita y Chuquisaca. A las 12.30.
Capilla del Rosario: barrio Patrón Santiago. SUM. Virgen del Milagro 792. A las 13.30.
Godoy Cruz
Villa Marini: playón deportivo Isla del Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.
Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 10.
Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 11.
Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12.
San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 13.
Villa Marini: barrio La Estanzuela. Playón de la Liga de Fútbol Infantil. Bulevar Olmo Zárate y Lago Hermoso. Manzana H. A las 14.
San Rafael
Cuadro Nacional: paraje Cuadro Bombal. Escuela Nº 1-044 Domingo Evaristo Bombal. A las 9.
Luján
Anchoris: entrada a la finca Flores. Kilómetro 48. A las 10.
El Carrizal: barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. A las 11.
El Carrizal: barrio Aluminé. Entrada al barrio. A las 12.
El Carrizal: Ruta Provincial Nº 16. Calle lateral y Calle 2. Carrizal de Abajo. A las 12.30.
Junín
Philipps: Delegación Municipal. A las 10.
Philipps: barrio Otoyanes. SUM. A las 11.
Rivadavia
El Mirador: barrio Bermejo. A las 15.
El Mirador: barrio Cooperativa. A las 16.
El Mirador: Las Yegüitas. Escuela Nº 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 16.30.
Tupungato
Cordón del Plata: barrio Tiza. A las 10.
La Paz
Las Colonias: 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 11.
La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 12.15.
La Menta: Refugio frente a pasarela. A las 12.25.
La Menta: Refugio Zabala. A las 12.30.
Miércoles 3
Maipú
Coquimbito: barrio Piccione. Espacio verde. Rodríguez Peña y Lateral Norte de Acceso Este. A las 9.30.
Colonia Bombal: Asociación de la Colectividad Boliviana. Calle Don Bosco. A las 10.30.
Colonia Bombal: San Martín e Hipólito Yrigoyen. Plaza. A las 11.30.
Las Heras
Capdeville: Unión Vecinal Capdeville. Ruta 52. Km 16. A las 9.30.
El Plumerillo: CEDRYS Nº 16. Cabo Verón y Pereyra. A las 10.30.
El Plumerillo: CEDRYS Nº 14. Lisandro Moyano y J. M. de Rosas. A las 11.30
Luján
Perdriel: barrio Virgen de Lourdes. Frente a la cancha de fútbol. A las 10.
Perdriel: Arizu y Güemes. A las 11.
Perdriel: barrio 17 de Mayo. Calles Juan José del Valle y 20 de Junio. A las 11.30.
San Carlos
Villa de San Carlos: carril Casas Viejas y Cobos. A las 10.
Villa de San Carlos: loteo Moreno. A las 10.30.
Villa de San Carlos: paraje Capiz. Barrio de Capiz. A las 11.30.
Guaymallén
Rodeo de la Cruz: barrio Escorihuela. Río Juramento y Barcelona. A las 9.30.
Colonia Molina: barrio Madres Unidas. Calle Miralles casi Grenón. A las 11.
El Sauce: barrio Los Hornos. Carril a Lavalle. Frente al barrio Constitución. A las 12.30.
El Sauce: barrio El Carmen. Cerro Bonete y José Luis Cabezas. A las 13.30.
San Martín
Nueva California: barrio Loteo Cruz. Plaza. A las 9.30.
Nueva California: Unión Vecinal. Calles Molinari y Santa Marina. A las 10.30.
El Central: calle Mendoza. Ingreso. A las 11.30.
El Central: calles Mendoza y Pardo. Playón municipal. A las 12.30.
San Rafael
Las Paredes: paraje El Usillal. Escuela Nº 1-266 Josefa Correas. A las 9.
Las Paredes: paraje El Toledano. El Toledano y calle Muñoz. A las 11.
Tunuyán
Vista Flores: barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30.
Puente del Río: barrio 26 de Enero. Calle Belgrano s/n. A las 10.30.
Ciudad: Área Departamental de Salud. Calle Larralde 541. A las 12.
General Alvear
Bowen: barrio El Cerrito. Salón comunitario. A las 9.
Bowen: Los Campamentos. Centro de Salud. A las 10.45.
Junín
Ciudad: callejón Cartechini. Frente al Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.
Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.
Jueves 4
Guaymallén
Belgrano: Centro de Salud Nº 196. Pedro Molina y Santiago Araujo. A las 9.30.
Nueva Ciudad: Delegación Nueva Ciudad, San José y Villa Nueva Norte. Tropero Sosa 519. A las 11.
Belgrano: Unión Vecinal San Juan Bosco. Catamarca entre Namuncurá y María Auxiliadora. A las 12.30.
Pedro Molina: Oruro 2673 entre Alcorta y Montevideo. A las 13.30.
Las Heras
Alta montaña
Uspallata: Comisaría Nº 23. Ruta Nacional Nº 7. Kilómetro 1.147. A las 10.
Uspallata: barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.
Uspallata: barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11.30.
Uspallata: plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrios del IPV. A las 12.
Uspallata: barrio La Fundición. Calle Pública frente al cementerio. A las 12.30.
Uspallata: barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.
Las Heras
El Plumerillo: barrio Independencia. CEDRYS Nº 15. Aguado y Chile. A las 9.30.
El Challao: barrio Sueños de María. Manzana E. Casa 33. A las 10.30.
Panquehua: CEDRYS Nº 10. Chiclana y Esquina Pública. A las 11.30.
Maipú
Luzuriaga: barrio Amas de Casa. Manzana C. Casa 7. Espacio verde. A las 10.
Ciudad: barrio El Rosal II. Manzana B. Casa 3. A las 11.
Godoy Cruz
Villa del Parque: barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 9.
Villa del Parque: barrio Aconcagua. La Consulta y Pareditas. A las 10.
San Vicente: barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.
Trapiche: barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 12.
Benegas: barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 13.
Tupungato
Cordón del Plata: barrio Integración. SUM. A las 9.30.
Junín
Medrano: paraje El Martillo. CIC. Medrano. A las 10.
Medrano: Delegación Municipal. A las 11.
Luján
Ugarteche: Ruta Provincial Nº 15. Calle Pública Nº 10. Kilómetro 39. A las 9.30.
Ugarteche: Ruta Provincial Nº 16. Kilómetro 1. Lateral Sur y calle La Estación. A las 11.
Rivadavia
La Central: Escuela Nº 1-549 Eusebio Blanco. A las 15.
La Central: miniterminal. A las 15.30.
Lavalle
Jocolí: barrio Santa Rita. A las 9.
Jocolí: barrio Cooperativa Jocolí. Espacio verde. A las 9.20.
Tres de Mayo: barrio Unión y Esfuerzo. Plaza. A las 10.30.
San Rafael
Las Paredes: aeroclub. A las 9.
Viernes 5
Godoy Cruz
Villa Marini: Centro Cultural, Social y Deportivo Club Facundo Quiroga. Avenida Ingeniero Cipolletti y Pablo Groussac. A las 9.
Villa Marini: Escuela Nº 2-023 Dr. Ignacio Pirovano. Barrio Sarmiento. Calle Chapadmalal. A las 9.30.
Villa Marini: barrio Sol y Sierra. SUM. A las 10.30.
Villa del Parque: barrio Barrancos I. Calles Jamaica y Cuba. A las 11.
Rivadavia
Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.
Ciudad: barrio Caparroz. SUM. A las 10.
Ciudad: barrio SOEM. A las 11.
Ciudad: plazoleta Sargento Cabral. A las 12.
General Alvear
Ciudad: paraje El Nevado. Escuela Maximiliano Leiva. Calle 4 entre E y F. A las 9.
Ciudad: barrio Prensa. Manzana H. Casa 5. A las 10.45.
San Martín
Palmira: barrio Río Mendoza. Plaza. A las 9.30.
Palmira: barrio Belgrano. Plaza Belgrano. A las 10.30.
Palmira: barrio Villa Adela. Cancha de fútbol. A las 11.30.
Palmira: barrio Ramonoff. Cancha de fútbol. A las 12.30.
Capital
Sección Once: barrio La Favorita. Frente al Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
Sección Once: barrio La Favorita. Calles Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
Sección Once: barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calles Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
Sección Once: barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9. Casa 7. A las 11.40.
Sección Once: barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.
Sección Siete: barrio Soberanía. Centro Integrador Nº 2. A las 13.
Sección Siete: Comisaría 33ª. Barrio San Martín. A las 13.30.
Malargüe
Ciudad: barrio Carbometal. Calle Ejército de los Andes 2000. A las 9.
Maipú
El Pedregal: barrios 25 de Mayo y 23 de Agosto. La Variante. A las 9.30.
El Pedregal: barrio 25 de Julio. Calle 4 y cancha de fútbol. A las 11.45.
El Pedregal: barrios Pedro Varela, 5 de Diciembre y Estación Pedregal. Cancha de fútbol. Calle Necochea. A las 12.30.
Lavalle
Costa de Araujo: Centro de Jubilados Heriberto Devoto. A las 9.
Costa de Araujo: barrio Cuyum. Plaza. A las 9.30.
Costa de Araujo: calles Eva Perón y Circunvalación. Casa de María Santana. A las 10.30.
Costa de Araujo: Calle Garibaldi frente al Corralón Municipal. A las 11.
Sábado 6
Junín
Rodríguez Peña: SUM. A las 10.
Rodríguez Peña: El Topón. CIC. A las 11.
Las Heras
El Algarrobal: barrio El Portal. Merendero Horneritos. Calle Horneritos. Manzana B. Casa 1. A las 9.
El Algarrobal: Feria del Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.
Rivadavia
Santa María de Oro. CIC. A las 9.
Ciudad: barrio Brandsen. A las 10.
Ciudad: barrio Inmaculada. A las 10.30.
Ciudad: barrio Elvira. A las 11.
Tunuyán
Colonia Las Rosas: Centro de Salud Nº 91. Tabanera s/n. A las 9.30.
Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 10.30.
Ciudad: Escuela Nº 1-426 José Hernández. Calles Juan B. Justo y Alem. A las 12.
Capital
Recorrido 1
Sección Once: barrio La Favorita. Frente al Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.
Sección Once: barrio La Favorita. Calles Aliar y Pablo Neruda. A las 10.
Sección Once: barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calles Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.
Sección Once: barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.
Sección Once: barrios La Favorita y René Favaloro. Manzana 9. Casa 7. A las 11.40.
Sección Once: barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.
Recorrido 2
Sección Ocho: barrio Flores Oeste. Entre las calles Democracia y José Ingenieros. A las 9.
Sección Ocho: barrio Soberanía. CIC 2. A las 10.
Sección Siete: barrio San Martín. Comisaría 33ª. A las 11.
Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.