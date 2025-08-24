San Rafael, Mendoza 24 de agosto de 2025
El tiempo - Tutiempo.net

La colombiana Andrea Echeverri llega a Mendoza para cantar en el Le Parc

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 24 agosto, 2025

El domingo 31 de agosto a las 20 se presentará en el Espacio Cultural una de las voces más emblemáticas de América Latina, quien trascendió como cantante de Aterciopelados.

La voz y el alma de Aterciopelados es Andrea Echeverri, la colombiana que llega a Mendoza para presentarse con un concierto acústico el domingo 31 de agosto a las 21 en la sala Armando Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). Las entradas anticipadas ya están a la venta en Entradaweb.

La voz que marcó a toda una generación aterriza así en nuestra tierra para compartir un concierto íntimo, profundo y poderoso, en una noche única para celebrar el arte, la música y la palabra. Además, con el talento de Ignacia ─como artista invitada─ abriendo y compartiendo la velada.

La artista

Echeverri es una figura emblemática del arte latinoamericano contemporáneo. Su trayectoria fusiona con sensibilidad y contundencia la música, la cerámica, la performance y la acción social. Como creadora, habita un universo propio donde el barro, la voz, el cuerpo y la protesta se encuentran para contar las verdades silenciadas de una Sudamérica convulsa y resiliente.

Desde los años 90 ha sido la voz y el alma femenina de Aterciopelados, banda insignia del rock colombiano que cofundó junto a Héctor Buitrago. Su propuesta ha marcado generaciones con una estética sonora única: explosiva, lírica, feminista, profundamente colombiana y ferozmente independiente.

Con 12 álbumes, más de 30 años de carrera y cuatro premios Latin Grammys (el más reciente, en 2024), Aterciopelados ha trascendido fronteras con himnos como Bolero falaz, Florecita rockera, El estuche Maligno, entre muchos otros. En 2024, el tour internacional El Dorado revivió su icónico disco de los 90 con 63 conciertos en América, Europa y Oceanía, reafirmando así su vigencia e influencia global.

Ha lanzado tres álbumes como solista, en los cuales expande su universo poético y estético con total libertad al abordar desde la maternidad y la espiritualidad hasta la resistencia política y la introspección.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail