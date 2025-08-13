La Casa de San Rafael, suman propuesta para sanrafaelinos en el gran Mendoza

Con el objetivo de brindar cada vez más y mejores servicios a los sanrafaelinos que residen o deben viajar al Gran Mendoza, el programa Pausa y Encuentro de la Dirección de Relaciones con la Comunidad aúna esfuerzos con la Casa de San Rafael en Mendoza.

En la sede de Alem 308 esquina La Rioja, la Casa de San Rafael en Mendoza abre sus puertas de 7 a 19 con computadoras con conectividad y espacios cómodos para estudiantes, lockers para guardar cosas con seguridad y también espacios de espera con cocina y sanitarios.

La Casa se encuentra a pocos pasos de la Terminal de Ómnibus y del Hospital Central, un punto estratégico para quienes viajan por trámites o controles médicos y no tienen donde pasar sus “tiempos muertos”

En las instalaciones también se sumó el programa Pausa y Encuentro -de 8 a 18- con propuestas de acompañamiento para los alumnos de nivel superior que se encuentran cursando en Terciarios y Universidades de Gran Mendoza.

“Nos encontramos para sentirnos más cerquita de San Rafael. Para compartir y para pensar en un espacio común que nos permita proyectar la vida cotidiana en la Ciudad y alrededores”, explicó la Directora de Relaciones con la Comunidad, Andrea Mattacota sobre la apertura de la nueva sede.