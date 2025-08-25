Junto a cientos de chicos y sus familias, el Intendente Omar Félix inauguro el nuevo parque infantil de Villa Atuel

Domingo, sol y una gran fiesta popular. El combo perfecto para inaugurar el nuevo parque infantil Eva Perón en el distrito de Villa Atuel.

Frente a la plaza Balbino Arizu cientos de chicos y sus familias ya disfrutan del espacio que cuenta con juegos, mangrullos, playon deportivo y mobiliario urbano.

El Intendente Omar Félix encabezó el desate de cintas y destacó que «es una alegría poder inaugurar esta obra, luego de haber logrado la renovación de la Plaza Arizu y el centro de jubilados».

«Nos llena de felicidad escuchar la risa y ver el disfrute de los niños», agregó y planteó que «nuestro objetivo es seguir generando espacios de encuentro y esparcimiento para toda la comunidad».

Del mismo modo hizo hincapié en «encontrarnos más alla de las diferencias y todos juntos trabajar por el bien de San Rafael. Tenemos que cuidarnos entre todos, principalmente a nuestros niños, adultos mayores y personas con discapacidad».

Remarcó su apoyo a las personas de la tercera edad y expresó: “es imposible pensar en el futuro sino respetamos nuestra historia”.

La tarde continuó con los más peques celebrando el Día del Niño con chocolate, juegos y sorpresas.

Además, sobre el escenario mayor presentaciones artísticas a cargo de academias municipales y los grupos La Melga y Mehari.