Irrigación respondió con firmeza tras la denuncia de La Pampa por el río Atuel

Estas modificaciones afectan la confiabilidad de las curvas de gasto utilizadas para estimar los caudales, lo que obliga a revisar los datos en función de los aforos directos realizados.

Además, Irrigación remarcó que tanto la información publicada en su Boletín Hidronivometeorológico como la que figura en el Sistema Nacional de Información Hídrica (SNIH) «es de carácter provisorio y está sujeta a revisión». Ambos sistemas aclaran que los datos solo se oficializan meses después del cierre del año hidrológico, que finaliza el 30 de junio.

“Los datos aportados son provisionales y son revisados y modificados periódicamente”, señala explícitamente el boletín diario de Irrigación. Por ello, tanto el organismo como el SNIH utilizan solo los valores oficializados para realizar estudios y trabajos técnicos.

Ante las limitaciones de la sección de aforo La Angostura, desde hace años el DGI —al igual que la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación— realiza aforos en una sección alternativa del río, denominada Loma Negra, la cual no presenta los inconvenientes operativos mencionados.

Contexto político y judicial

La denuncia pampeana se basa en la supuesta manipulación de los datos para incumplir la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que obliga a garantizar un caudal ambiental permanente en el territorio pampeano.

Desde Mendoza rechazan categóricamente tal acusación y atribuyen el hecho a una acción de tinte político en una fecha clave para el reclamo histórico de La Pampa.

“Llama la atención que una cuestión técnica, transparentemente comunicada por los canales oficiales y conforme a lo que también hace Nación, se convierta en el eje de una denuncia penal. Esto es claramente un uso político del conflicto”, concluyeron desde Irrigación.

