Irrigación avanza en la concreción de un importante canal en San Rafael

El Departamento general de Irrigación realizó el acto de apertura de sobres con la intención de concretar el proyecto de modernización del sistema de riego que encabeza el canal Serú Civit, ubicado en San Rafael. El objetivo central del proyecto es lograr mayor flexibilidad y eficiencia en la gestión del agua mediante un sistema de riego moderno que reduce pérdidas por infiltración y mejora la distribución del recurso.

En el acto participaron seis empresas interesadas en ejecutar la obra: HCO-B&V UT, Stornini SA, Tolcon SA, Agrocón SRL, Dafré-Horizonte UT y Camiletti SA. En este momento, los expertos de la parte de obras de Irrigación evalúan las ofertas para avanzar en el proceso de adjudicación.

Esta obra beneficiará, de forma directa, a 352 usuarios y permitirá optimizar la producción en 2.430 hectáreas. Las obras contemplan la impermeabilización de 5,3 km del canal y la construcción de un reservorio con capacidad de 81.200 m³, lo que facilitará un riego programado y adaptado a las necesidades de los productores.

El proyecto cuenta con un presupuesto de $4.738.500.000 que es canalizado a través de Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial.