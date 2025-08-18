Incentivo Docente: se suman las especializaciones de los institutos de Educación Superior

En esta nueva etapa se habilitan los formularios para incorporar las especializaciones dictadas por IES de la Provincia de Mendoza.

La Jefatura de Gabinete, en conjunto con la Subsecretaría de Educación, informó que se continúa con el proceso de implementación del Incentivo por Especialización Docente, establecido en la Ley N° 9.598 de Incentivos Docentes y su decreto reglamentario N° 328/25.

En esta cuarta etapa se habilitará el formulario ─a través de Mendoza x Mí─ para aquellos docentes que posean ese tipo de especializaciones. El personal interesado deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Ser personal docente o directivo en situación de revista titular o suplente en cargo vacante, de todos los niveles y modalidades de gestión estatal.

Poseer una especialización dictada y expedida por un Instituto de Educación Superior (IES) de la Provincia de Mendoza, de carga horaria mínima de 400 horas reloj total.

Presentar, además, el título de base correspondiente.

En caso de que la especialización tenga una antigüedad que supere los diez años desde la fecha de egreso, adicionalmente deberán presentar ─en caso de poseerlas─ actualizaciones académicas universitarias o superiores, de mínimo 200 horas reloj, realizadas en los últimos cinco años. Éstas deberán guardar correspondencia con los ejes de la política educativa en el marco de lo dispuesto en la resolución 2025-4377-E-GDEMZA-DGE, respecto de la antigüedad máxima de egreso de las formaciones a considerar.

Asimismo, la especialización superior deberá guardar correspondencia con al menos uno de los siguientes criterios:

Educación: correspondencia con espacios de fundamento y espacios complementarios relativos al ámbito educativo.

Título: correspondencia con el título de base.

Espacios curriculares o cargos en los que se desempeña el agente.

La Comisión de Incumbencias e Incentivos Docentes será el órgano competente para determinar esta correspondencia, y tendrá la facultad de otorgarla o denegarla mediante una resolución fundada.

Para consultas o reclamos se ha habilitado el siguiente correo electrónico: incentivoespecializaciondge@gmail.com.

Doctorados, maestrías y especializaciones universitarias siguen vigentes

La implementación del Incentivo por Especialización Docente comenzó en la primera etapa con los doctorados. Los agentes ya presentaron los títulos y requisitos para empezar a percibir ese ítem. En la segunda instancia se habilitó el formulario ─a través de Mendoza x Mí─ para aquellos docentes que poseen título de maestría. Mientras, en la tercera fase se sumaron las especializaciones universitarias acreditadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).

En todos los casos sigue abierta la posibilidad de incorporar esos títulos y especializaciones.