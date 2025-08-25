Inauguraron la primer Aula Híbrida de Malargüe en el Campus Educativo, un salto hacia la educación del futuro

En un hecho que quedará marcado en la historia educativa de Malargüe, este viernes a las 18:00 horas se inauguró el Aula Híbrida en el Campus Educativo 1. El acto fue encabezado por el Intendente municipal, Cdor. Celso Alejandro Jaque, autoridades municipales y el Vicedecano de la UTN San Rafael, Felipe Genovese, junto a toda la comunidad educativa y familias que se hicieron presentes para presenciar la apertura de este espacio que representa un verdadero cambio concreto en la enseñanza local.

“Se ha realizado una gran inversión para este paso fundamental en el futuro de nuestra ciudad. La tecnología aplicada en la educación es la base del progreso y para los jóvenes de Malargüe. Seguiremos trabajando con la Universidad Tecnológica Nacional para lograr una sede aquí en el futuro con más carreras, destacó el intendente Jaque durante la ceremonia.

Se trata de una nueva extensión áulica de la UTN equipada con herramientas tecnológicas que permitirán combinar la modalidad presencial con la virtual, haciendo posible que los estudiantes reciban clases desde cualquier parte y que los docentes integren recursos digitales en tiempo real. Esta innovación no solo amplía el acceso al conocimiento, sino que también favorece la inclusión y la igualdad de oportunidades educativas para nuestro departamento.

Asimismo, el director de Educación Gustavo Cabaña, puntualizó que esta nueva tecnología permite hacer las clases más participativas, «dado que tiene un sistema de cámaras y micrófonos que al querer algún alumno hacer una pregunta o participar automáticamente dirige el foco de atención de su voz y movimientos» y agregó que el aula estará bajo la supervisión constante de la Dirección de Educación, Sistemas del municipio

En la oportunidad, se llevó a cabo una primer clase en simultáneo con toda la provincia, al país y a España, destacando que esto no solo permite conectar educativamente la región sino en clases con estudiantes de otros continentes y de universidades nacionales.

Con la puesta en marcha del Aula Híbrida, Malargüe se convierte en el primer departamento de Mendoza en contar con un espacio de estas características, consolidándose como un polo de innovación educativa que abre las puertas a nuevas experiencias de aprendizaje, más dinámicas, inclusivas y conectadas con el mundo.