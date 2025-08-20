Hospital Schestakow: campaña de prevención de cáncer bucal “Dr. David Grinspan”

El equipo de Odontología y el Consultorio de Maxilofacial realizaron controles de partes blandas y asesoramiento preventivo. Atendieron a más de 100 personas, y programaron estudios y seguimientos.

El hospital Schestakow desplegó la Campaña Anual de Prevención de Cáncer Bucal “Dr. David Grinspan”, con un trabajo conjunto entre el Servicio de Odontología y el Consultorio de Maxilofacial para la evaluación de lesiones y la realización de interconsultas.

La directora ejecutiva, Gabriela Funes, destacó los resultados: “La campaña cumplió su objetivo de acercarle prevención y diagnóstico oportuno a la comunidad. Con controles adecuados evitamos la progresión de lesiones y mejoramos la calidad de vida de nuestros pacientes”.

La jefa del Servicio de Odontología, Natalia Freire, informó que se identificaron distintas lesiones y se definieron conductas para cada caso: “Indicamos tratamientos, otorgamos turnos diferidos para controles y, cuando fue necesario, realizamos biopsias durante la consulta. También programamos estudios para semanas siguientes, a fin de completar los análisis requeridos”. En uno de los casos, la biopsia correspondió a una persona menor de edad.

Freire agradeció la respuesta de la comunidad y remarcó la importancia del control periódico: “No debe limitarse a la campaña anual. Ante dolor, molestias o dudas, el Servicio de Odontología atiende de manera regular”.