Guerra Ucrania – Rusia última hora en directo | Trump y Putin definen su reunión de tres horas como «muy productiva» pero no llegan a un acuerdo sobre Ucrania

Trump dijo que la reunión de más de tres horas con Putin y su delegación en la base de Elmendorf-Richardson fue «muy productiva», pero «no hemos llegado» a la meta. «Muchos puntos se acordaron. Solo hay algunos pocos que se quedaron (sin resolver). Algunos no son significativos. Uno es probablemente el más significativo, pero tenemos una buena oportunidad de llegar a resolverlos. No hemos llegado allí, pero tenemos una buena oportunidad de lograrlo», dijo un críptico Trump en una rueda de prensa sin preguntas.

Trump estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff, mientras que junto a Putin asistieron el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin

El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladímir Putin se reunieron unas 2 horas y media el viernes, en una cumbre en Alaska que comenzó con un apretón de manos, una sonrisa y un paseo en la limusina presidencial, una recepción inusualmente cálida para un adversario estadounidense responsable de lanzar la mayor guerra terrestre en Europa desde 1945.

Trump y Putin se reunieron a puerta cerrada con sus principales asesores para hablar sobre los intentos de poner fin a la guerra en Ucrania. Cuando se saludaron, se estrecharon las manos durante un período prolongado sobre una alfombra roja desplegada en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage. Mientras conversaban, Putin sonrió y señaló hacia el cielo, donde aviones B-2 y F-22 –aeronaves militares diseñadas para oponerse a Rusia durante la Guerra Fría– sobrevolaban la zona.

Algunos reporteros cerca de allí gritaron: «Presidente Putin, ¿dejará de matar civiles?«, y el mandatario ruso se llevó la mano a la oreja en una aparente señal de que no podía escucharlos. Luego Trump y Putin subieron a la limusina presidencial de Estados Unidos, conocida como «La Bestia», para un breve trayecto hacia el lugar de su reunión. Putin sonreía ampliamente mientras el vehículo pasaba frente a las cámaras.

«Europa no me dice qué hacer pero van a estar involucrados» en la paz de Ucrania. Esto decía el presidente de Estados Unidos durante su viaje en avión, que poco después de las ocho de la tarde, hora española, ha aterrizado en Alaska. Poco antes de las nueve aterrizaba Putin. A las nueve y media está previsto que se reúnan en una cumbre de alto nivel que podría determinar no solo la trayectoria de la guerra en Ucrania, sino también el futuro de la seguridad europea.

Por parte rusa, se ha visto al ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, aterrizar en Alaska llevando una sudadera con las siglas CCCP (URSS en ruso), toda una declaración de intenciones. «Nunca hacemos suposiciones anticipadas», declaró Serguéi Lavrov a la televisión estatal rusa al llegar a Anchorage, Alaska.

La cumbre ofrece a Trump la oportunidad de demostrar al mundo si es un maestro en cerrar acuerdos y un pacificador global. A Putin, una cumbre con Trump le ofrece la ocasión de intentar negociar un acuerdo que consolidaría los avances de Rusia, bloquearía el intento de Kiev de unirse a la alianza militar de la OTAN y, en última instancia, devolvería a Ucrania a la órbita de Moscú.

El éxito está lejos de estar asegurado, por la mezcla volátil que supone reunir a Trump y Putin en la misma habitación y sobre todo porque Rusia y Ucrania siguen muy alejadas en cuanto a sus exigencias para firmar la paz.

Fuente:https://www.elmundo.es/internacional/2025/08/15/689f23ad1ee97cbdb6b69683-directo.html