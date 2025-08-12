General Alvear será sede del Segundo Encuentro de Cerámica y Vitrofusión 2025

El 20 de agosto, General Alvear reunirá a artesanos, artistas y a la comunidad en una jornada dedicada a la formación, comercialización y el desarrollo de la producción artesanal, consolidando así el compromiso del Gobierno provincial con la economía social.

El encuentro programado para el 20 de agosto, será de 9 a 17 y se llevará a cabo en el Predio Ferial Salón Fernández, ubicado en la Ruta 188 y Calle 7, General Alvear. Se trata de una gran propuesta que reúne arte, formación, comercialización y comunidad.

Este evento está organizado por la dirección de Economía Social del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, la Municipalidad de General Alvear y la Universidad Nacional de Cuyo a través de la Facultad de Artes y Diseño. Apunta a promover la circulación de productos cerámicos y de vitrofusión, incentivar el diseño con identidad, y profesionalizar a quienes forman parte del ecosistema artesanal.

Es importante recordar el rotundo éxito de la primera edición en 2024 y en este año, el encuentro se traslada al sur mendocino con el propósito de seguir consolidando espacios que promuevan la producción artesanal, el desarrollo de saberes y el fortalecimiento de la economía social y local.

Este encuentro es parte de una estrategia territorial que busca fortalecer la economía social, visibilizar el talento local y contribuir a la profesionalización de emprendimientos productivos. Se promueve la creación de redes, el trabajo colaborativo y la valorización de oficios tradicionales con innovación y diseño.

Actividades

Durante la jornada, se desarrollarán talleres prácticos y espacios de formación abiertos al público: taller de moldes y técnicas de vaciado; taller de formulación de esmaltes cerámicos; demostración de torno alfarero; taller de vitrofusión y diseño en vidrio, entre otras charlas y capacitaciones. Además, se podrá disfrutar de la feria “Más Arte en Tu Mesa”, con exposición y venta de piezas únicas, desarrolladas por emprendimientos de toda la provincia.

La inscripción es abierta y gratuita. Sin embargo, requiere inscripción previa. Las personas interesadas pueden registrarse completando en este formulario

Informes por mensaje de whatsapp 2613 67-9616.