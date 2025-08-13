García Zalazar habló del cambio que habrá en las escuelas primarias y secundarias de Mendoza

En su intervención, el funcionario provincial explicó que se trata de una hora más de clase en la primaria, y las innovaciones en la educación secundaria.

Entre ellas, expuso el modelo Secundaria 360, que articula escuelas orientadas con Centros de Capacitación para el Trabajo (CCT) y Centros de Educación Profesional de Acreditación Secundaria (CEPAS), ofreciendo pasantías, formación profesional y dobles titulaciones en áreas como informática, gastronomía, programación y energías renovables.

El ministro también compartió experiencias sobre pasantías educativas en empresas, créditos para un sistema educativo flexible y articulado, y la implementación de tecnicaturas secundarias de cinco años, que combinan formación académica y prácticas profesionalizantes. «Estos modelos permiten que los estudiantes egresen con certificaciones técnicas y una inserción laboral más sólida, sin resignar calidad académica», señaló.

García Zalazar participa en el Taller Regional de mejores prácticas: experiencias para fortalecer la extensión de la jornada escolar en América Latina y el Caribe, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en São Paulo, Brasil, en el marco de la Facilidad Explearn para ampliar el tiempo de aprendizaje.

