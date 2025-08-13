García Zalazar habló del cambio que habrá en las escuelas primarias y secundarias de Mendoza

El ministro de Educación, presentó en Brasil el modelo de jornada extendida para el nivel primario y los puntos de partida para transformación de la secundaria
El ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar, presentó en suelo brasileño su plan de reforma al sistema educativo que busca mejorar la educación en las escuelas mendocinas. La idea es ampliar el tiempo escolar y mejorar la calidad de los aprendizajes.
En su intervención, el funcionario provincial explicó que se trata de una hora más de clase en la primaria, y las innovaciones en la educación secundaria.
Entre ellas, expuso el modelo Secundaria 360, que articula escuelas orientadas con Centros de Capacitación para el Trabajo (CCT) y Centros de Educación Profesional de Acreditación Secundaria (CEPAS), ofreciendo pasantías, formación profesional y dobles titulaciones en áreas como informática, gastronomía, programación y energías renovables.
El ministro también compartió experiencias sobre pasantías educativas en empresas, créditos para un sistema educativo flexible y articulado, y la implementación de tecnicaturas secundarias de cinco años, que combinan formación académica y prácticas profesionalizantes. «Estos modelos permiten que los estudiantes egresen con certificaciones técnicas y una inserción laboral más sólida, sin resignar calidad académica», señaló.
García Zalazar participa en el Taller Regional de mejores prácticas: experiencias para fortalecer la extensión de la jornada escolar en América Latina y el Caribe, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en São Paulo, Brasil, en el marco de la Facilidad Explearn para ampliar el tiempo de aprendizaje.
