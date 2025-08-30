El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, finalizó último en la práctica libre 3 del Gran Premio de Países Bajos.

El que lideró la práctica libre fue el británico de McLaren, Lando Norris, escoltado por su compañero australiano Oscar Piastri. El podio lo completó el piloto de Mercedes, George Russell.

El joven piloto oriundo de Pilar entró en la práctica libre a los ocho minutos de comenzada y con neumáticos duros pero, tras trece minutos con estas gomas, Colapinto volvió a los boxes siendo el sexto mejor tiempo.

Luego de diez minutos en los pits, el argentino volvió a la pista con neumáticos duros pero ya en la décimoctava posición, muy cerca de su compañero francés de equipo, Pierre Gasly, que finalizó anteúltimo.

Colapinto volvió a los boxes a falta de 18 minutos y retomó la práctica con gomas blandas, con las que terminó la práctica libre en el último lugar con un tiempo de 1:11.166, a casi tres segundos del líder Norris.

Fuente:https://noticiasargentinas.com/deportes/–en-vivo-franco-colapinto-define-su-puesto-de-largada-en-la-clasificacion-del-gran-premio-de-paises-bajos_a68b2ccbae5398275bb4a8c39