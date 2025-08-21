Fortaleciendo la integración binacional: Malargüe y la Región del Maule estrechan vínculos

Continuando con el impulso de proyectos que fomenten el desarrollo y la integración binacional, el Intendente Cdor. Celso Jaque, acompañado por la Secretaría de Desarrollo Humano a cargo del Prof. Juan José Narambuena, el Director de Educación Prof. Gustavo Cabaña, el Director de Turismo Daniel Vond Zewitch y el Cdor. Gonzalo Almonacid a cargo de Rentas Municipal, mantuvieron un encuentro con el Gobernador del Maule, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca.

La reunión, enmarcada en la coordinación del Comité de Integración Paso Pehuenche, permitió consolidar acciones conjuntas y abrir nuevos espacios de cooperación entre Argentina y Chile. Durante el encuentro, se extendió la invitación a docentes de la Región del Maule para participar del XXIV Congreso Provincial de Educación, con el objetivo de enriquecer el debate y la construcción sobre nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza.

Además, se presentó la completa oferta turística del mes de septiembre para quienes deseen conocer o disfrutar de Malargüe, reforzando el vínculo cultural y económico entre ambos territorios.

Este tipo de encuentros ratifica el compromiso de las autoridades de fortalecer la colaboración binacional y avanzar en proyectos que favorezcan el desarrollo regional.