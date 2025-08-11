Fondos del Resarcimiento: licitan una obra clave para el riego en San Rafael

Se trata de la modernización del sistema de riego del canal Serú Civit.
La inversión alcanza $4.738.500.000. Beneficiará a 352 usuarios y mejorará la producción de 2.430 hectáreas.
El Gobierno Provincial y el Departamento General de Irrigación llamaron a licitación para la modernización del sistema de riego en el canal Serú Civit, en San Rafael. Esta obra, financiada con Fondos del Resarcimiento, tiene un presupuesto oficial de $4.738.500.000.
La modernización del sistema de riego beneficiará directamente a 352 usuarios y optimizará la producción de 2.430 hectáreas. El proyecto incluye la impermeabilización de 5,3 km del canal y la construcción de un reservorio con capacidad de 81.200 m3 para facilitar el riego programado.
Alcance y objetivos de la obra
El objetivo principal de la obra es ofrecer mayor flexibilidad en la gestión del agua. Esto permitirá implementar un sistema de riego más eficiente y adaptado a las necesidades de cada parcela y facilitará el acuerdo entre los productores y la Inspección de Cauce.
Entre los objetivos específicos de la obra, se destacan:
- Optimizar la distribución del agua garantizando un uso más eficiente.
- Reducir las pérdidas de agua por infiltración.
- Mejorar la gestión del riego en general.
- Diseñar nuevas obras de derivación para flexibilizar la demanda de riego.
- Impermeabilizar el tramo del canal en la zona de túneles.
La recepción y apertura de ofertas para la licitación se realizará el 26 de agosto, desde las 10, en la sede del Departamento General de Irrigación, Barcala 202, Ciudad de Mendoza.