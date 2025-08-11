Fondos del Resarcimiento: licitan una obra clave para el riego en San Rafael

Se trata de la modernización del sistema de riego del canal Serú Civit.

La inversión alcanza $4.738.500.000. Beneficiará a 352 usuarios y mejorará la producción de 2.430 hectáreas.

El Gobierno Provincial y el Departamento General de Irrigación llamaron a licitación para la modernización del sistema de riego en el canal Serú Civit, en San Rafael. Esta obra, financiada con Fondos del Resarcimiento, tiene un presupuesto oficial de $4.738.500.000.

La modernización del sistema de riego beneficiará directamente a 352 usuarios y optimizará la producción de 2.430 hectáreas. El proyecto incluye la impermeabilización de 5,3 km del canal y la construcción de un reservorio con capacidad de 81.200 m3 para facilitar el riego programado.

Alcance y objetivos de la obra

El objetivo principal de la obra es ofrecer mayor flexibilidad en la gestión del agua. Esto permitirá implementar un sistema de riego más eficiente y adaptado a las necesidades de cada parcela y facilitará el acuerdo entre los productores y la Inspección de Cauce.

Entre los objetivos específicos de la obra, se destacan:

Optimizar la distribución del agua garantizando un uso más eficiente.

Reducir las pérdidas de agua por infiltración.

Mejorar la gestión del riego en general.

Diseñar nuevas obras de derivación para flexibilizar la demanda de riego.

Impermeabilizar el tramo del canal en la zona de túneles.

La recepción y apertura de ofertas para la licitación se realizará el 26 de agosto, desde las 10, en la sede del Departamento General de Irrigación, Barcala 202, Ciudad de Mendoza.