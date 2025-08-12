Estos son los alimentos que más aumentaron por la disparada del dólar

En las últimas semanas, los supermercados fueron recibiendo nuevas listas de precios con actualizaciones en algunos alimentos de primera necesidad. En concreto, casi todas las grandes firmas productoras ajustaron sus listas luego de que el dólar oficial avanzara 14% en julio.

De acuerdo a la consultora especializada en macroeconomía LCG, la inflación en alimentos y bebidas fue de 2% en la primera semana de agosto, alcanzando el nivel más alto desde la tercera semana de mayo.

Los aumentos más importantes se observaron en verduras (5%), carnes (3,9%), frutas y productos de panificación, cereales y pastas (3,1%), seguido por comidas listas para llevar (0,8%).

El mayor aumento en el promedio de las últimas cuatro semanas se dio en aguas, gaseosas y jugos (+2,6%) y frutas (+2,6%). Entre las categorías con menores aumentos se encuentran los lácteos (+1,1%) y aceites, grasas y mantecas (+0,7%).

Sin embargo, para el presidente Javier Milei, los recientes movimientos del dólar no debería trasladarse a la góndola de los supermercados. En un extenso análisis publicado en X, el mandatario afirmó que «si no hay convalidación monetaria el nivel de precios no cambiará y todo es una cuestión de precios relativos». Con esto, Milei busca convencer a los agentes económicos de evitar remarcar precios, evitando así un aumento inflacionario asociado al tipo de cambio.

Fuente:https://www.jornadaonline.com/economia/estos-son-los-alimentos-que-mas-aumentaron-por-la-disparada-del-dolar/