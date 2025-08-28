Estacionamiento Controlado: Se aprobó iniciativa de la Cámara de Comercio en el H.C.D.

Este miércoles, el Honorable Concejo Deliberante aprobó una modificación en el Artículo 5 de la Ordenanza N° 9.169/08, la cual regula el Sistema de Estacionamiento Controlado en la Ciudad de San Rafael. Fue sancionada y será promulgada en los próximos días, lo cual será informado por la comuna.

Los cambios fueron presentados a través de un proyecto trabajado conjuntamente entre la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael -a través de su Específica de Comercio, y la Municipalidad de San Rafael-, y que fue ingresado el último jueves en Mesa de Entradas del HCD haciendo uso del Artículo 100 bis (Banca del Ciudadano). En función a los reclamos realizados por comerciantes asociados a la institución, se realizó la siguiente modificación:

*Que cada tarjeta habilite 1 (una) hora completa de estacionamiento, y se puedan colocar tantas como el usuario necesite, sin la necesidad de mover el vehículo.*

En una conferencia de prensa realizada hoy en la Cámara, de la que participaron el presidente de la Específica de Comercio, *Nicolás Schmid*; la tesorera de la institución, *Susana Lomoro*, y el secretario de Hacienda y Administración de la Municipalidad, *Marcelo Gómez*, Schmid agradeció al Concejo Deliberante por la celeridad y destacó que la cantidad de tarjetas a colocar dependerá del rango horario de cada zona.

Marcelo Gómez, en tanto, resaltó el compromiso de la Cámara, con el fin de facilitarle la vida al ciudadano y subrayó que trabajan en la implementación de una App para modernizar el sistema, como en las grandes ciudades; esperan que se comience a aplicar en el corto plazo.