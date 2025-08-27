San Rafael, Mendoza miércoles 27 de agosto de 2025
Escritores, librerías y artistas ya pueden postularse para la «Feria del Libro» de San Rafael

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 27 agosto, 2025

San Rafael se prepara para vivir una nueva edición de su tradicional Feria del Libro, una propuesta que se desarrollará del viernes 26 al domingo 28 de septiembre el Centro de Congresos y Exposiciones.

Desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Rafael se abrió la convocatoria a todos aquellos que quieran participar con exposiciones durante el evento.

Escritores que deseen presentar sus libros, librerías o vendedores independientes que deseen tener un stand o artistas que tengan presentaciones o shows acordes a evento pueden postularse en el link: https://forms.gle/YRXLny6WiD8zsKur8.

La propuesta, organizada por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, tendrá -como todos los años- entrada libre y gratuita para todos los que se quieran acercar.

“Invitamos a todos a sumarse y que no se queden afuera de este gran evento cultural que tendrá el departamento”, señaló el Director de Cultura, Marcelo Guajardo.

