Escritores, librerías y artistas ya pueden postularse para la «Feria del Libro» de San Rafael

Desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Rafael se abrió la convocatoria a todos aquellos que quieran participar con exposiciones durante el evento.

Escritores que deseen presentar sus libros, librerías o vendedores independientes que deseen tener un stand o artistas que tengan presentaciones o shows acordes a evento pueden postularse en el link: https://forms.gle/YRXLny6WiD8zsKur8.

La propuesta, organizada por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, tendrá -como todos los años- entrada libre y gratuita para todos los que se quieran acercar.

“Invitamos a todos a sumarse y que no se queden afuera de este gran evento cultural que tendrá el departamento”, señaló el Director de Cultura, Marcelo Guajardo.