Es ley la transparencia fiscal al consumidor – Proyecto de un sanrafaelino

La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó la adhesión provincial al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor. El proyecto fue impulsado por el sanrafaelino Gustavo Perret, junto a su par Guillermo Mosso. Con esta norma, se garantiza a los ciudadanos un mayor conocimiento sobre los impuestos que pagan en cada operación de consumo.

Para Perret esta adhesión “es un paso firme en la construcción de un Estado más transparente, cercano al ciudadano y más comprometido con una gestión pública responsable”. Remarcó que se trata de “demostrar con hechos que creemos en una ciudadanía informada, en una democracia fiscal activa y en una Mendoza que pone al contribuyente en el centro de sus decisiones”.

Añadió que «contar con facturas que detallen cuánto se abona en impuestos y a qué tributo corresponde, permitirá al contribuyente conocer con claridad adonde va su dinero. Esa información no solo transparenta el sistema, sino que también brinda la posibilidad de controlar si los recursos realmente llegan al fin para el que fueron creados».

Con la nueva Ley cada mendocino podrá identificar con claridad cuánto paga por el bien o servicio y cuánto corresponde a la carga impositiva.

El legislador justicialista destacó que la norma “no es un gesto simbólico, sino un cambio cultural en la forma de relacionarnos con el sistema tributario”. A su entender, se trata de fortalecer la confianza entre el Estado y los ciudadanos, “para que la transparencia deje de ser un discurso y se convierta en una práctica cotidiana”.