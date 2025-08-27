El Senado aprobó la Ley Hojarasca: estas son las leyes que serán derogadas en Mendoza

La Legislatura provincial sancionó este martes la denominada Ley Hojarasca, una norma que propone la derogación de más de 70 leyes que han quedado en desuso. La medida forma parte de un plan de modernización institucional, fue impulsada por la vicegobernadora Hebe Casado y aprobada por amplia mayoría.

La propuesta tuvo un extenso recorrido legislativo: primero recibió media sanción en el Senado, luego la Cámara de Diputados incorporó modificaciones, y finalmente el Senado aceptó esos cambios y le dio sanción definitiva.

En el recinto, el senador Walther Marcolini explicó que la ley busca contribuir al ordenamiento y a la futura elaboración de un digesto legislativo en Mendoza. «Este proyecto, conocido como Ley Hojarasca, incorpora cambios realizados en Diputados y apunta a ordenar el marco normativo para mejorar la eficiencia y brindar seguridad jurídica», señaló.

Desde el bloque de la Unión Mendocina, el senador Gabriel Pradines confirmó el acompañamiento a la iniciativa, mientras que el legislador Dugar Chappel del Partido Verde expresó el rechazo de su espacio.

Entre las leyes alcanzadas se encuentran la 20, que creaba la Dirección General de Rentas; la 37, que fijaba currículas vinculadas a la «moral y la higiene»; la 371, que prohibía el trabajo los domingos; la 493, sobre funciones de los comisionados escolares; la 986, de Administración Financiera; y la 1270, que establecía un protocolo de vigilancia epidemiológica contra la tuberculosis en el ámbito educativo, entre muchas otras.

La sanción de esta ley constituye un paso hacia el ordenamiento sistemático de la legislación provincial, considerado un requisito indispensable para avanzar en un futuro digesto legislativo, herramienta que permitirá contar con un cuerpo normativo claro, actualizado y accesible.

Las Leyes a derogar son: