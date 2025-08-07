Día histórico para el fútbol sanrafaelino: El selectivo juvenil se enfrentó a la Sub 20 del ascenso en el predio de AFA

El miércoles 6 de agosto de 2025 será un día para recordar en la historia del fútbol sanrafaelino. Por primera vez un selectivo juvenil local jugó en el predio Lionel Messi que pertenece a la Asociación del Fútbol Argentino.

El mítico complejo, ubicado en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, es el lugar donde entrenan todas las selecciones argentinas, entre ellos los campeones del mundo de Qatar 2022.

En ese emblemático campo de juego, el combinado de 19 juveniles de San Rafael se enfrentó a la Selección Argentina Sub 20 del Ascenso.

El grupo local, conducido técnica y tácticamente por Agustín Cañadas salió a la cancha con Alejo Poblete, Juan Pablo Olarte, Elías Farina, Tiago Ortiz, Máximo Morales, Rodrigo Mansur (quien portó la cinta de capitán), Luciano Herrera, Fausto Sotelo, Joan Torres, Lautaro Bustos y Joaquín Hernández.

Desde el banco saltaron luego al césped Bruno Alías, Federico Misino, Santiago Estrella, Tobías Favari, Leonel Pérez, Alejo Aguilera, Kevin Videla y Agustín Ramos.

Todos ellos formaron parte de una jornada inolvidable y que quedará en los anaqueles de la historia sanrafaelina.

Enfrente estuvieron los mejores talentos juveniles del ascenso argentino, dirigidos por Claudio Gugnali, quien fue subcampeón del Mundo en Brasil 2014 como ayudante de campo del recordado Alejandro Sabella.

El 3 a 0 en favor del combinado nacional fue anecdótico. Más allá del resultado los jóvenes sanrafaelinos pudieron disfrutar y conocer el predio, mostrar su talento en Buenos Aires y dejar bien alta la vara del fútbol sanrafaelino.

“Fue una experiencia increíble. Los chicos disfrutaron, conocieron y -dentro de la cancha- mostraron que hay mucho t alentó en San Rafael”, destacó la Directora de Deportes, Alejandra Bajbuj quien fue parte de la delegación que acompañó al plantel a Buenos Aires.