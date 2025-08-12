El sector atento a la urgencia por desarrollar Vaca Muerta, achicar costos y atraer inversiones a pesar del riesgo político

Los representantes más destacados del sector de Oil & Gas se dieron cita por la mañana en el MALBA, donde en un marco distendido dialogaron sobre las principales preocupaciones de sus empresas en la actualidad que van desde la urgencia por desarrollar Vaca Muerta para que deje de ser una promesa para el crecimiento económico de la Argentina y se convierta en una realidad, un contexto internacional cambiante, con precios a la baja respecto a máximos de años anteriores. Y la necesidad de la articulación público privada para generar la infraestructura necesaria para hacer frente a estos desafíos.

Si bien el consenso de los participantes es que las condiciones macro han mejorado para Argentina en los últimos meses, la incertidumbre por el rumbo que tomará el país luego de las elecciones de medio términoo sobrevoló en los paneles.

«Todos están de acuerdo en que hay que desarrollarla”, aseguró Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas. “Hoy se están exportando cerca de 160.000 barriles de petróleo. La balanza comercial pasó a ser US$ 6.000 millones positiva. Hay aportes de Vaca Muerta a la economía, al empleo. Es una enorme oportunidad para Argentina. Tenemos toda la cadena de valor acá, muy pocos países lo tienen. Las reservas no se van a acabar mañana», detalló.

Por su parte, Mariana Schoua, presidenta ejecutiva de Aconcagua Energía Generación, destacó la «urgencia» en materializar esas inversiones para que Vaca Muerta alcance pronto su potencial. «Me parece importante dar un sentido de urgencia. Porque no se va a acabar en términos de recursos, pero si se puede acabar la ventana en donde el mundo lo necesite. Tenemos que trabajar todos en conjunto, todos los sectores, para que dejemos de ser la oportunidad, dejemos de ser un potencial, y pasemos a ser esa realidad que todos queremos».

Ambos coincidieron en que, si bien desde el punto de vista político Vaca Muerta se ha convertido en los últimos años en una política de estado, los inversores internacionales esperan que los votantes argentinos ratifiquen el rumbo de Javier Milei en las urnas para concretar los desembolsos de capital necesarios para poner a girar esa rueda.

En ese sentido, Schoua hizo hincapié en la necesidad de una articulación entre el sector público y el privado: «Para todas las inversiones en general, pero en particular para las de gas y petróleo, intensivas y de largo plazo, se necesita que se alineen los planetas. Lo que podemos hacer es que esa articulación y esos consensos permitan que podamos desarrollar los recursos», dijo. «La Nación y las provincias tienen cada una su rol, que muchas veces no está tan claro, no está alineado. Y eso produce demoras, produce mayores costos. Yo pondría ahí el foco, sobre todo en un escenario de transición como el que tenemos ahora»,

La ejecutiva destacó además que el esquema RIGI es todavía «un caso de excepción» y que aún son necesarios construir una macro acorde para hacer llegar las inversiones al país.

Esta idea también sobrevoló el segundo panel de la jornada, del que participaron el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol; y Daniel Gerold, director de G&G Energy Consultants. Figueroa afirmó: «En el último tiempo se le ha dado un horizonte diferente a quienes quieren invertir y los ojos del inversor extranjero están puestos en las elecciones de octubre, ¿se va a poder profundizar el escenario económico, se va a sostener, o va a cambiar?».

El Gobernador reconoció que hay empresas que han decidido salir de la provincia en los últimos años pero destacó la llegada de nuevas inversiones. «Hay muchas empresas que están enfocadas en reingresar a la Argentina. De hecho esta semana está ingresando una empresa brasilera y nosotros creemos que en los próximos 15 días va a ingresar una empresa colombiana», dijo, a la vez que resaltó: «Cuando una empresa migra hacia afuera porque le aparece un nuevo horizonte de inversión, también hay una empresa nacional que nos acompaña siempre y que invierte. Hay que poner en valor las inversiones de las empresas que se quedan permanentemente».

Figueroa también se refirió a la necesidad de articular decisiones dentro del sector público y privado y habló de la convocatoria a una «mesa de competitividad», con el objetivo de «hacer exitoso» el desarrollo de Vaca Muerta. «En esta mesa que hemos coordinado con las empresas estamos trabajando para hacerlo de manera conjunta», dijo a la vez que destacó que actualmente se construyen 600 kilómetros de ruta en su provincia.