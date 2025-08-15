El Municipio ofrece espacios gratuitos para hacer más llevaderos los tiempos de espera en la ciudad

Están abiertas de lunes a viernes de 7 a 18 y diseñadas para recibir a personas que, por distintos motivos, deben permanecer en la Ciudad durante tiempos prolongados.

Ya sea por trámites, tiempos libres entre turnos médicos, clases en la escuela o facultad, cuando falte mucho tiempo para la salida del colectivo o cualquier otra espera, las Casas ofrecen un lugar seguro para compartir un mate, algo rico, charlas o juegos.

Funcionan en dos direcciones estratégicas: Saavedra 273, a pocas cuadras del centro, y San Luis esquina Comandante Salas, a metros de la Terminal de Ómnibus.

Ambas cuentan con sanitarios, cocina, espacios para guarecerse del frío, la lluvia o el calor y hasta áreas de descanso.

“El objetivo es brindar espacios seguros y confortables, especialmente para las familias que muchas veces llegan desde distritos alejados y deben permanecer en la Ciudad varias horas, así como para estudiantes que tienen tiempos libres entre cursadas”, explicó Andrea Matacotta, directora de Relaciones con la Comunidad.

El programa comenzó a funcionar en 2024 y -hasta la actualidad- ha cobijado a cientos y cientos de sanrafaleinos.

Con esta iniciativa, el municipio busca transformar la espera en una oportunidad para el encuentro y el bienestar, demostrando que, incluso cuando hay que hacer tiempo, se puede hacer con onda y en buena compañía.