El municipio instala más de un centenar de nuevas luces led en Punta de Agua

Las tareas comenzaron en las últimas horas y -en poco tiempo más- quedarán completas. En total son 110 equipos que mejorarán sustancialmente la iluminación y la seguridad en la zona.

Los trabajos se realizan en un tramo importante que va desde el pórtico de ingreso (sobre la Ruta 190) hasta la Delegación Municipal. También incluye tramos de la Avenida de Mayo desde la Rotonda al Cerro de la Cruz, la plaza Angélica Ayub de Miguel, la plazoleta Malvinas Argentinas y las calles María Serrano de Caparroz y Genoveva Vera de Pavés.

Además, se trabaja en la reparación de equipos de sodio en la prolongación de la Avenida de Mayo, los parajes La Carusina y Arroyo Los Patos.

“Es un trabajo muy importante que nos permite llegar con luminarias de excelente calidad y rendimiento a los vecinos puntalagüinos”, destacó el director de Electrotecnia del Municipio, Pablo Yagüe.

MÁS TRABAJOS

Hay que destacar que en Punta del Agua también se está terminando de acondicionar la sala velatoria y un sector del cementerio y – en la Plaza Ayub de Miguel- se mejoraron bancos y juegos para toda la comunidad.

Además, se realiza un importante trabajo con maquinaria pesada en la reparación de los caminos a puestos del secano para optimizar la conectividad de los crianceros.