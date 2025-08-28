El municipio instala más de 1000 luminarias led en distritos y avenidas de ciudad

El objetivo es optimizar la iluminación, brindar más seguridad y lograr una eficiencia energética superior.

Los operativos ya se están ejecutando mediante el área de Electrotecnia y comenzaron en el distrito de Monte Comán donde se colocaron 204 equipos.05

En una tarea conjunta con la cooperativa del distrito las luces led ya iluminan la rotonda de acceso, tramos de las rutas 171 y 146, Plaza Belgrano, el predio de San Expedito, el Paseo de Los Pioneros, el Parque Infantil y el bulevar de calle Belgrano. También se colocaron 28 proyectores en el bulevar de la avenida Mendoza y la pasarela de la ex estación ferroviaria.

El siguiente paso se da en Punta del Agua con 134 equipos. Las zonas abordadas incluyen la ruta de ingreso al pueblo, la Avenida de Mayo, la plaza Ayub, plazoleta Malvinas, calles internas del pueblo, entre otros.

CORREDOR COMODORO PI/URQUIZA

Ahora se viene una importantísima inversión en el recientemente asfaltado corredor de las avenidas Comodoro Pi y Urquiza.

En sus 2800 metros de extensión -entre Rawson e Italia- se sumarán 114 luces led. A ellos hay que sumarles otras 15 en General Paz y 16 sobre Emilio Mitre, ambas entre Urquiza y Granaderos.

MÁS AVENIDAS Y EL DISTRITO EL SOSNEADO

Dentro del cronograma de Electrotecnia, próximamente, se avanzará con 210 equipos entre las avenidas Roca (de Balloffet a Deán Funes), Rufino Ortega (de Quiroga a Roca) y Avenida del Trabajo (entre Roca y Derqui).

Otras 192 se distribuirán en las avenidas Moreno (de Granaderos a Namuncurá), San Martín (de Comodoro Pi a Perón), Pedro Vargas (de Cabildo a Los Sauces) y Telles Meneses (de San Martín a Paula Albarracín).

Finalmente, hay otras 100 luces les que se distribuirán en el casco urbano del distrito El Sosneado.

“Las luminarias no solo benefician al vecino o al transeúnte, sino también a la seguridad de la zona”, destacó el director de Electrotecnia Pablo Yagüe, quien indicó que “es una inversión importante para el municipio, por lo que pedimos l compromiso del ciudadano para que nos ayude a cuidar y prevenir cuestiones de vandalismo”.