El municipio colabora con Irrigación para desobstruir el desborde en el canal cerrito

Tras el regreso de las erogaciones del Río Diamante y la falta de tareas de mantenimiento por parte del ente provincial en un sector de la cuenca se produjo un arrastre y acumulación de residuos que provocaron el taponamiento y rebalse del canal.

Ante el desborde del agua en el paseo Dean Funes y zonas aledañas, maquinaria y cuadrillas municipales están apoyando a Irrigación para solucionar el inconveniente lo más rápido posible.

Por esta situación pedimos circular con mucha precaución durante la jornada en el corredor de Dean Funes y Rawson para evitar accidentes. Se solicita además a aquellos automovilistas y vecinos que no tengan que circular obligadamente por allí, que eviten la zona hasta que se normalice la situación.