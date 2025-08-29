El Matadero Frigorífico Regional Malargüe habilita el uso del digestor tras exitosas pruebas microbiológicas

Desde el Matadero Frigorífico Regional Malargüe informaron que se completó con éxito la prueba microbiológica del digestor, procedimiento que complementa la prueba hidráulica previamente realizada y que permite cumplir con la totalidad de los requisitos técnicos exigidos para su puesta en funcionamiento.

El digestor es un equipo que opera a alta presión y temperatura, destinado a tratar carne o restos animales que podrían contener enfermedades de riesgo.

Mediante este proceso se eliminan los microorganismos patógenos, garantizando que los materiales tratados puedan desecharse sin representar peligro alguno para la salud de la población ni para el medio ambiente.

Las muestras obtenidas fueron remitidas a una institución pública para su incubación, obteniéndose resultados negativos. Cabe destacar que esta es la primera vez que se realiza una prueba de estas características en el establecimiento, lo que constituye un hito en materia de seguridad sanitaria y cumplimiento normativo.

Esto confirma que el digestor alcanza las condiciones necesarias de presión y temperatura para asegurar la neutralización total de los agentes patógenos, habilitando formalmente su uso en el tratamiento de productos decomisados.