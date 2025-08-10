El Intendente Félix celebró el 150 aniversario del Cerrito junto a los vecinos del distrito

El distrito de El Cerrito cumplió 150 años de vida y los festejos incluyen una gran celebración en la Plaza 1ero de Mayo.

El Intendente Omar Félix acompañó a los vecinos en los actos protocolares y destacó la importancia de tener “espacios de encuentro y diálogo” para “trabajar como comunidad en el desarrollo de nuestras comunidades”.

La celebración comenzó en la mañana con el tradicional acto y desfile. En la plaza hubo reconocimiento para vecinos destacados y la Banda de Música de la Policía entonó el “Feliz Cumpleaños” para toda la comunidad.

Posteriormente se llevó a cabo el desfile en el que participaron diferentes escuelas, centros tradicionalistas, entidades e instituciones cerritenses.

“Son 150 años y no es un dato menor, ya que tiene más años que la Ciudad de San Rafael. Esto habla de que nuestro departamento creció primero con el desarrollo rural”, destacó Omar Félix quien remarcó que “además el patrono del distrito es San Cayetano, lo que destaca más aún la importancia de la producción y el trabajo como motor del desarrollo sanrafaelino”.

Hay que destacar que el distrito de El Cerrito fue fundado el 7 de agosto de 1875.

Otro punto que destacó el jefe comunal fue el trabajo mancomunado entre los vecinos y el municipio.

“La gente tiene la necesidad de encontrarse y tener espacios de unión, sobre todo en momento donde todo parece división y enfrentamiento. El encuentro es compartir los proyectos que pueden hacer de San Rafael un lugar cada vez más grande”, concluyó.

MÁS ACTIVIDADES

Los festejos continúan por la tarde en la misma locación. Sobre el escenario está previsto el show de La Melga.

También estarán allí las Estaciones Infantiles y el programa Juventud Más Cerca con propuestas para chicos y jóvenes. Más adelante se cortará una torta de más de 100 kilos para celebrar entre todos y el gran cierre será musical con la presentación de Bajo Cero.