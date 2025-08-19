El Instituto Nacional de Vitivinicultura quedó bajo la órbita del Ministerio de Economía

El Boletín Oficial de este lunes confirmó la transformación más profunda de los últimos años en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), entidad que históricamente tuvo sede en Mendoza y que ahora pasará a funcionar bajo la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. La medida implica no solo un cambio jerárquico, sino también la reconfiguración total de su estructura interna.

Dos direcciones centrales para el futuro del control vitivinícola

La resolución crea dos áreas estratégicas que concentrarán la fiscalización y regulación del sector:

– Dirección de Registro y Certificación de Vinos y Alcoholes, que tendrá a su cargo el padrón de establecimientos, la emisión de certificados oficiales, la actualización normativa y la protección de denominaciones geográficas argentinas como las Indicaciones de Procedencia (IP), las Indicaciones Geográficas (IG) y las Denominaciones de Origen Controladas (DOC). Su misión apunta a garantizar estándares internacionales de calidad y reforzar la competitividad de los vinos argentinos en el mercado global.

– Dirección de Fiscalización Analítica, Especiales y Métodos de Control, orientada a la supervisión de la calidad final de los vinos, alcoholes y subproductos. Administrará laboratorios acreditados bajo normas ISO 17025, validará métodos de análisis, propondrá límites de composición de los productos y controlará el cumplimiento de las regulaciones vigentes. Incluso tendrá facultades sancionatorias frente a irregularidades.

Áreas derogadas y reorganización interna

El rediseño del INV también implicó la eliminación de varias dependencias históricas. Entre ellas, la Dirección de Estadísticas Públicas y Relaciones Institucionales, la Coordinación de Investigación y Desarrollo Sustentable, la Dirección General Técnica Administrativa y la Dirección de Estudios y Desarrollo Vitivinícola.

Asimismo, se disolvieron unidades vinculadas al control, como la Dirección Nacional de Fiscalización y la Coordinación Vitivinícola y de Alcoholes, cuyas funciones fueron absorbidas por las nuevas direcciones creadas.

Áreas de soporte administrativo como la Coordinación de Recursos Humanos y la Coordinación de Administración también fueron derogadas, en busca de un esquema de gestión interna más ágil.

Un organismo clave para Mendoza

Con esta reforma, el INV, que históricamente tuvo autonomía técnica y administrativa, se integra de lleno a la estructura nacional con un papel más acotado, aunque focalizado en la certificación y fiscalización de la calidad. La decisión impacta directamente en la provincia de Mendoza, principal productora vitivinícola del país, donde el Instituto se constituye como pieza central en la cadena productiva.

El rediseño apunta a garantizar mayor control, actualización normativa y resguardo de la identidad de los vinos argentinos frente a los mercados internacionales, al tiempo que redefine las competencias internas y elimina áreas que habían sido parte de la estructura del organismo durante décadas.

