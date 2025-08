El Gobierno provincial se afianza en el Sur con una sede moderna y más de 30 obras en marcha en San Rafael

El Gobernador inauguró hoy un nuevo Centro Cívico que optimiza la atención ciudadana y permite reducir gastos. Es más, logra un ahorro de 10 millones de pesos en alquileres. Cornejo remarcó que esta obra forma parte de la inversión que lleva adelante su gestión en infraestructura clave para la integración y el desarrollo del Sur mendocino. El edificio concentra oficinas clave Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, así como de otros organismos provinciales.

El Gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Hebe Casado y el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, inauguraron el nuevo Centro Cívico “Cora Teijeiro de Acosta” en San Rafael, una obra emblemática que transforma un edificio en una sede administrativa moderna y funcional para todo el Sur mendocino. Se suma a las que lleva adelante el Ejecutivo provincial para ampliar la integración de la provincia y potenciar el desarrollo conjunto.

Ubicado en la esquina de Emilio Civit y Barcala del departamento sureño, en pleno microcentro de la ciudad, el renovado edificio ya concentra oficinas del Ministerio de Educación y de otros organismos provinciales, lo que garantiza mejores condiciones de trabajo para el personal y una atención más ágil y centralizada para la ciudadanía.

La obra fue impulsada por la Subsecretaría de Infraestructura Escolar, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, y demandó una inversión total de $1.739.164.643,94, financiada íntegramente con fondos provinciales.

En el acto de inauguración también participaron la titular del Instituto de Juegos y Casinos, Ida López, y el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, entre otros funcionarios.

En la oportunidad, el Gobernador Cornejo destacó que este centro cívico cumple con una de las promesas de su campaña electoral. Recordó que había planteado una fuerte presencia del Gobierno en el Sur y una integración territorial más equitativa. “Dijimos que íbamos a tener un centro cívico donde unificáramos la mayoría de los servicios estatales en un solo lugar y lo estamos cumpliendo”, expresó.

También subrayó el valor simbólico de haber elegido como compañera de fórmula a la actual vicegobernadora Hebe Casado, nacida y criada en San Rafael, como forma de representar institucionalmente al Sur mendocino. Al respecto, señaló: “Queremos un Estado más eficiente, que optimice sus recursos y que no ahogue al sector privado. Esta sede refleja eso. Se evitarán múltiples alquileres y se garantiza un mejor servicio a la ciudadanía”.

Cornejo cuestionó la creencia que sostiene que el Sur no es reconocido por el Gobierno provincial. Afirmó que esa mirada se repite en distintas regiones y se instala con mala fe, sin reconocer las inversiones que efectivamente se realizan. “No se invierte más porque el contexto económico no lo permite. La Argentina lleva una década y media sin crecer. Sin embargo, en Mendoza no hemos parado de hacer obra pública, incluso en momentos en que casi todo el país tuvo que suspenderla”, afirmó.

A su turno, el ministro García Zalazar explicó que “hasta hace unos días, muchas de estas dependencias funcionaban en oficinas alquiladas. Gracias a un trabajo conjunto con el Ministerio de Gobierno y el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, hoy logramos centralizarlas en este edificio que ahora vuelve a tener un sentido público”.

La nueva sede, además de permitir un significativo ahorro en alquileres, ofrece mejores condiciones para el personal y la ciudadanía. “En nuestro caso –dijo García Zalazar–, esta delegación sur atiende más de 9.000 legajos entre docentes, preceptores y personal vinculado a salud laboral e infancias. Contar con una Mesa de Entradas única facilita los trámites y mejora la atención”.

Otra de las áreas que se trasladó al nuevo edificio es el Registro Civil. Según el ministro, “desde el inicio se planteó que las oficinas anteriores en el Espacio Contemporáneo de Arte (ECA) no eran adecuadas para recibir al público del Sur, sobre todo por las condiciones de accesibilidad”. En ese sentido, subrayó que las nuevas instalaciones cuentan con equipamiento moderno, buena accesibilidad para personas con discapacidad y tecnología de avanzada, y anticipó que el edificio del ECA será reciclado y ampliado para fortalecer su perfil cultural y turístico en San Rafael.

“De esta forma cumplimos con distintos objetivos: brindar mejores servicios, optimizar recursos del Estado y garantizar que las infancias, nuestros niños y toda la ciudadanía cuenten con una presencia provincial a la altura de lo que San Rafael necesita y merece”, afirmó García Zalazar, y felicitó a todos los equipos que trabajaron en el proyecto y en la puesta en marcha del nuevo espacio.

Una obra integral, ejecutada en una sola etapa

El proyecto contempló la refuncionalización completa de 1.700 metros cuadrados de superficie cubierta, tanto en planta baja como alta. Aunque originalmente estaba previsto realizarla en dos etapas, fue ejecutada en una sola, lo que permitió acortar los tiempos de obra y habilitar rápidamente el funcionamiento de las oficinas.

“La descentralización de los servicios públicos es parte de nuestra visión de un Estado más cercano. Esta obra mejora de forma concreta la atención a la comunidad y dignifica las condiciones laborales de cientos de trabajadores del Estado en el Sur mendocino”, destacaron desde el Gobierno.

El homenaje a una mujer fundamental en la historia educativa y social de San Rafael

El edificio fue nombrado en honor a Cora Teijeiro de Acosta, destacada educadora, escritora y referente cultural y política de San Rafael. Dedicó más de 60 años a la docencia en zonas urbanas y rurales, fue directora de escuelas, impulsora del Plan Nacional de Alfabetización de la Conadep en el Sur mendocino y ocupó una concejalía entre 1991 y 1995.

También llevó adelante iniciativas pioneras en educación para la paz, valores y perspectiva de género, mucho antes de que existiera un marco normativo al respecto. Su figura representa el compromiso con la educación pública, los derechos de niños, niñas y adolescentes, y el protagonismo de las mujeres en la construcción democrática de Mendoza.

Dependencias que funcionan en el Centro Cívico

Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE: Delegación DGE, Salud Laboral, Dirección de Acompañamiento Escolar y la Dirección General de Protección (Subsecretaría de Infancias, Adolescencias y Juventudes).

Además, también funcionarán otros organismos provinciales como el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Registro Civil, Defensa al Consumidor y Dirección de Personas Jurídicas.

Más trámites con ahorro récord en el Registro Civil de San Rafael

El Registro Civil de San Rafael triplicó su capacidad operativa diaria tras la ampliación realizada en 2025. Pasó de procesar 30 a 90 trámites diarios de DNI y pasaporte, sin incremento en el gasto público.

Desde principios de 2024, el Sur provincial cuenta con un registro móvil propio. En total, ya se realizaron más de 4.500 trámites en distritos y parajes de San Rafael, General Alvear y Malargüe. Esta modalidad permitió documentar a personas que residen lejos de oficinas físicas, mediante operativos en escuelas, uniones vecinales y clubes.

Además, la unificación de tasas generó un ahorro directo para la ciudadanía. En San Rafael, el registro pasó de cobrar 33 tasas en 2024 a solo una en 2025, lo que implicó un ahorro estimado de más de 200 millones de pesos en partidas y certificaciones.

Obras públicas en marcha en el Sur mendocino

El Gobernador repasó una a una las principales inversiones que su gestión impulsa en el sur provincial, muchas de ellas financiadas con el Fondo de Resarcimiento. Aseguró que se trata de una política concreta de desarrollo territorial y de integración provincial, y remarcó que actualmente hay 30 obras en ejecución en San Rafael con una inversión total superior a los 97.300 millones de pesos.

Entre las más relevantes, mencionó:

La intervención sobre la Ruta Nacional 143 desde Pareditas hasta San Rafael, que comprende 107 kilómetros. Incluirá restitución del paquete estructural, consolidación de banquinas, reencarpetado y rediseño de la señalización horizontal y vertical. También se intervendrá el tramo urbano, con una rotonda en Toledano y un ordenador vial para el acceso al aeropuerto. Cornejo advirtió que, aunque ese sector debería ser municipal, la Provincia se hace cargo para no dejar la obra a mitad de camino.

La construcción del jardín Corazones del Atuel, con un presupuesto oficial de más de $2.000 millones. La licitación ya fue convocada y se abrirá el 10 de agosto.

El canal Perrone, obra de riego de 40 kilómetros que beneficiará a 5.333 hectáreas productivas y a 250 beneficiarios directos. La inversión supera los $25.000 millones. Cornejo la definió como una de las dos obras hídricas más importantes del sur, junto con el Canal Marginal del Atuel.

La Ruta Provincial 153 que beneficiará a los viñateros y que está ubicada al Este de San Rafael y comunica con Santa Rosa.

La Ruta Provincial 171, que conecta Monte Comán con Real del Padre.

El Canal Bombal y el Canal Seguro Civil, ambos con una extensión de 23 kilómetros y destinados a fortalecer el sistema de riego en zonas productivas.

La ejecución de 189 viviendas en seis barrios de San Rafael.

Tres obras de urbanización en ejecución, con una inversión de $575 millones. El Gobierno provincial aporta el 75% y el municipio el 25%.

La mejora de la Ruta Provincial 160, con un 50% de avance entre la Ruta 165 y la Ruta Nacional 146, atravesando zonas como Goudge y La Llave.

La intervención en las rutas provinciales 175 y 177, entre Salto Las Rosas y Rama Caída, también conocida como Los Claveles.

El Gobernador aseguró que muchas de estas obras no se ven, pero son esenciales para la calidad de vida de la población. “No son plazas ni ciclovías. Son agua potable, saneamiento, caminos, servicios que no dan rédito político, pero que hacen la diferencia en la vida de las personas”, sostuvo.

Agregó que la competencia entre empresas constructoras ha sido intensa y con ofertas por debajo del presupuesto oficial, lo que demuestra, a su juicio, una administración responsable y un contexto económico más competitivo.

Finalmente, reafirmó el compromiso del Gobierno provincial con el crecimiento equilibrado del territorio mendocino. “El Sur sí existe para nuestro gobierno. Tiene talento, creatividad, empresas, educación. Son tan mendocinos como los del Norte, el Este o el Valle de Uco. Queremos una Mendoza integrada, con diálogo y paz social. Ese es el objetivo de nuestra gestión”, aseveró.

También agradeció a los empleados públicos que se trasladarán a la nueva sede, destacando su rol en esta nueva etapa. “A quienes trabajaban en distintos espacios y ahora compartirán este edificio con un modelo de coworking, mi reconocimiento como gobernador. Esta sede también es de ustedes”, expresó.