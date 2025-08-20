El Gobierno provincial incorporó más médicos al nuevo régimen de Salud: cuántos se sumaron en el último año

El Gobierno de Alfredo Cornejo publicó este miércoles en el Boletín Oficial el Decreto 1758 , que introduce modificaciones en la planta de personal y en el presupuesto del Ministerio de Salud y Deportes. La medida contempla la creación de 16 cargos para el Concurso de Ingreso a Carrera Médica , de los cuales 13 corresponden al Régimen 38 (Ley 5239) y 3 al Régimen 27 (Ley 7750) .

Según informaron desde el Ejecutivo provincial, 16 médicos resultaron ganadores del concurso y se incorporarán al sistema provincial a partir del 1 de septiembre . En la cartera que conduce Rodolfo Montero se muestran conformes con la “aceptación” que ha tenido este nuevo esquema pese a las críticas de gremios estatales como ATE y Ampros .

El decreto también certifica las vacantes necesarias para implementar estas modificaciones, detalladas en las órdenes 11, 14, 18, 23, 24 y 42, y especificadas en la Planilla Anexa IV. El decreto fue firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero.

Ajustes presupuestarios

El Decreto 1758 también dispuso incrementos en el presupuesto provincial:

Artículo 1: modifica el Presupuesto de Erogaciones de la Administración Pública Provincial 2025, con un aumento de $347.378.349,17 (Planilla Anexa I).

modifica el Presupuesto de Erogaciones de la Administración Pública Provincial 2025, con un aumento de (Planilla Anexa I). Artículo 2: modifica el Presupuesto de Erogaciones Figurativas de la Administración Central General, con un incremento de $311.038.315,65 (Planilla Anexa II).

modifica el Presupuesto de Erogaciones Figurativas de la Administración Central General, con un incremento de (Planilla Anexa II). Artículo 3: ajusta el Presupuesto de Recursos Figurativos de Organismos Descentralizados.

Este último artículo asignó aumentos a los siguientes hospitales provinciales (Planilla Anexa III):

Hospital Central: $16.759.405,49

Hospital Humberto Notti: $90.683.629,85

Hospital Teodoro Schestakow: $74.023.063,88

Hospital Alfredo Perrupato: $24.013.977,82

Hospital Enfermeros Argentinos: $73.452.544,72

Hospital General Las Heras: $31.905.653,88

El nuevo régimen médico

La creación del Régimen 38 fue parte de uno de los 26 proyectos que envió Cornejo a comienzos de 2024 a la Legislatura con el fin de “modernizar” el sistema sanitario. Precisamente, este punto trata de un régimen optativo, que busca modernizar la contratación, los horarios de prestación de servicios y el sistema de guardias.

El esquema organiza los cargos en cinco categorías (guardia, áreas cerradas, general y atención primaria) y apunta a que los profesionales que deseen trabajar más horas puedan hacerlo, incrementando su remuneración variable y ayudando a reducir las listas de espera.

El Régimen Especial para Médicos (Ley 9539) tiene como objetivo fortalecer el sistema de salud pública provincial mediante una estructura organizativa específica para profesionales del Ministerio de Salud y Deportes, organismos centralizados, descentralizados y autárquicos.

La remuneración combina un componente horario, otro por objetivos, y contempla incentivos por productividad, lo que, según el Gobierno, beneficia tanto a los médicos como al sistema sanitario en su conjunto.

