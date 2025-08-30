El Gobierno de Mendoza avanza con el llamado a licitación para la reparación integral de la Ruta Nacional 143

Se trata de una obra largamente esperada, que demandará una inversión de 44 millones de dólares, financiada con Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial. “Preferimos hacer, antes que dar explicaciones”, aseguró el Gobernador Cornejo al remarcar la decisión de la Provincia de encarar una obra que es competencia de la Nación, pero vital para la conectividad y la producción del Sur mendocino.

El Gobernador Alfredo Cornejo encabezó en San Rafael la presentación del llamado a licitación para la reparación integral de la Ruta Nacional 143, en el tramo de 107 kilómetros que conecta la avenida Rawson, de ese departamento, con Pareditas, en San Carlos.

Con una inversión de 44 millones de dólares provenientes de Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial, la Provincia asume así la ejecución de una obra que la Nación postergó durante más de 40 años. “Quiero que caracterice a mi gobierno la decisión de hacer, hacer y hacer. Preferimos dar respuestas concretas, antes que refugiarnos en la retórica”, enfatizó el mandatario.

Una decisión política frente a 40 años de postergaciones

Cornejo ─acompañado por la vicegobernadora, Hebe Casado; el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui─ anunció el inicio de la licitación para la reparación integral de la Ruta Nacional 143. La obra se dividirá en tres tramos y constituye la inversión más importante que el Gobierno de Mendoza ha decidido realizar en el Sur provincial en las últimas décadas.

Estuvieron acompañados por el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas; el presidente del Concejo Deliberante de San Rafael, Samuel Barcudi, y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

“Estamos frente a una ruta que hace más de cuatro décadas no recibe una intervención seria. Han pasado gobiernos de todos los signos políticos y sólo se hicieron bacheos”, puntualizó el Gobernador, a lo que agregó: “Hoy, la Provincia se hace cargo de una deuda que no es nuestra competencia directa, pero sí nuestra responsabilidad moral frente a los mendocinos. No podíamos seguir esperando”.

“Preferimos hacer antes que dar explicaciones sobre competencias”

En un mensaje firme, el Gobernador destacó que su gestión avanza con obras, incluso sobre aquellas que son competencia de la Nación. “La solución fácil, casi prehistórica, sería reclamarle al Gobierno nacional. Pero los ciudadanos no quieren excusas, quieren soluciones. Y, aunque jurídicamente esta ruta es responsabilidad de la Nación, decidimos invertir 44 millones de dólares porque es clave para la productividad, la seguridad vial y la vida cotidiana de miles de familias. Lo hacemos porque empatizamos mucho más con la gente, antes que entrar en discusiones sobre competencias”.

Cornejo subrayó que se trata de una de las obras más extensas del período y reiteró su compromiso con un modelo de gestión basado en la acción: “Quiero que caracterice a mi gobierno, como en mi primer período, la decisión de tomar medidas difíciles y muchas veces impopulares pero necesarias. Y hacerlo con hechos, no con discursos. Incluso en rutas nacionales que no son de nuestra competencia, avanzamos porque es lo que necesita Mendoza. Nos guía un principio simple: hacer, hacer y hacer”.

El mandatario provincial también remarcó el valor simbólico de la obra: “En tiempos de bronca social por la falta de resultados y por el deterioro económico, este anuncio es también un mensaje de confianza. La única manera de recuperar la esperanza es con trabajo, inversión y gestión. Esta obra no es un regalo a la Nación, es una decisión para los mendocinos, especialmente para los sanrafaelinos que usan la ruta todos los días”.

Casado explicó la importancia de la traza como corredor productivo: “No es solo transitabilidad. Cada camión que se rompe por el mal estado del asfalto encarece la producción, aumenta el costo del transporte y resta competitividad. Mejorar la ruta significa abaratar costos logísticos, mejorar la seguridad vial y salvar vidas. Por eso, el valor de esta obra trasciende lo estético: es productividad y es futuro para todo el Sur”.

Fondos estratégicos al servicio de la obra pública

Mema detalló el camino institucional que permitió utilizar los Fondos del Resarcimiento: “Hace poco más de un año firmamos la adenda que permitió que Mendoza recibiera más de 1.000 millones de dólares. Esos recursos, que se sostuvieron aun en un contexto político adverso, hoy se convierten en obras concretas. Estamos transformando el Sur con rutas, saneamiento, viviendas y obras que generan empleo”.

Además, el funcionario recordó que ya se encuentran en marcha obras en las rutas provinciales 171 y la 153, y resaltó el carácter histórico de la inversión en San Rafael y San Carlos.

Detalles técnicos de la intervención

Badui puntualizó que la obra, que se dividirá en tres secciones, abarcará 107 kilómetros:

Sección 1 (Rawson – Rotonda del Cristo y Ruta Provincial 150): ensanche, repavimentación, banquinas, cordón, cuneta, rotonda en El Toledano e intercambiador para el acceso al aeropuerto.

Sección 2 (Rotonda del Cristo – Río seco de Las Peñas): repavimentación de 48 km, ensanche a 7,30 m, consolidación de banquinas y nueva señalética.

Sección 3 (Río seco – Pareditas y Ruta Nacional 40): repavimentación y ensanche de 48 km, consolidación de banquinas y modernización de señalética.

La inversión total asciende a 59.400 millones de pesos, equivalentes a 44 millones de dólares, con un plazo de ejecución de entre 12 y 18 meses según cada tramo.

Inversión que trasciende competencias

Cornejo insistió con que esta obra es ejemplo de cómo su gestión decide priorizar la acción frente a la inercia: “No vamos a refugiarnos en la excusa de que no nos corresponde. Hacemos porque es útil para los mendocinos. Ésta es la ruta que conecta la producción, que mueve la economía del Sur, que vincula a estudiantes, trabajadores y turistas. Y la vamos a hacer con recursos de los mendocinos administrados con transparencia y con visión de futuro”.

Con la reparación integral de la Ruta Nacional 143, el Gobierno de Mendoza no sólo resuelve una deuda histórica, sino que también reafirma un modelo de gestión que privilegia la acción concreta frente a la retórica. Una inversión que transforma la realidad productiva, social y económica del Sur provincial, y posiciona a Mendoza como un ejemplo de decisión política y eficiencia en el uso de los recursos.