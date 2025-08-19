El Gobernador Cornejo propuso a la contadora Andrea Molina como vocal del Tribunal de Cuentas

El pliego fue enviado al Senado de la provincia para su tratamiento. En la actualidad, Molina es la titular del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) y posee una carrera enfocada en el análisis financiero y auditorías tanto en la gestión pública como en el sector privado.

El Gobernador Alfredo Cornejo envió al Senado provincial el pliego de la contadora pública nacional Andrea Molina para cubrir la vacante en el Tribunal de Cuentas, tras la jubilación de Ricardo Pettignano el 1 de agosto. La propuesta del mandatario responde a la formación académica, la trayectoria técnica y la experiencia en el control de fondos públicos y privados, y el conocimiento sobre el funcionamiento de los organismos de control, por parte de la postulante.

Molina, quien actualmente se desempeña como presidenta del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), se formó en la Universidad Nacional de Cuyo como contadora pública nacional y perito partidora. A partir de entonces, a lo largo de más de dos décadas consolidó una carrera enfocada en el análisis financiero y auditorías tanto en la gestión pública como en el sector privado.

Además de su vasta experiencia pública, la funcionaria trabajó durante más de 15 años como contadora auditora en su estudio contable, dedicándose a empresas privadas e instituciones colegiadas, entre ellas el Colegio de Agrimensura y el Colegio Notarial de Mendoza.

En su paso por el sector público ejerció funciones clave en los ámbitos municipal, provincial y universitario. Fue subsecretaria de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia, además de haber ocupado la Jefatura de Gabinete de la misma cartera. Representó a Mendoza como titular en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y, de manera alterna, en el Consejo Federal de Inversiones.

También se desempeñó como jefa del área contable de la Dirección de Desarrollo Humano de Guaymallén, donde tuvo a cargo la auditoría interna y la rendición de cuentas de fondos provinciales y municipales al Tribunal de Cuentas.

En el ámbito universitario fue coordinadora de gestión de personal y subgerenta financiera de la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo, consolidando así su experiencia en control presupuestario, financiero y de personal.

Su formación la ha llevado a participar en numerosas diplomaturas, jornadas técnicas y cursos de actualización relacionados con gestión pública, auditoría, economía energética, políticas públicas y administración financiera. Desde diciembre de 2019 preside el directorio del EPRE, donde impulsa procesos orientados a la fiscalización y la transparencia del sector eléctrico provincial.