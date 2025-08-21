El espacio de arte Eliana Molinelli les abre sus puertas a estudiantes de diseño

Este viernes a las 20 quedará inaugurada la muestra “Vos, nosotros & los otros”, creada por estudiantes de la cátedra de Diseño Gráfico 3, de cuarto año de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo.

¿Cómo nos relacionamos? ¿Qué decimos, qué callamos y cómo nos vemos entre nosotros? La propuesta “Vos, nosotros & los otros” es un sistema de afiches que invita a reflexionar sobre los lazos que nos unen y, a veces, nos separan en la vida cotidiana. Desde el diseño emocional y social, plantea un ejercicio de pensamiento crítico sobre cómo construimos y vivimos nuestras relaciones.

Según plantean los organizadores: “Estamos hechos de vínculos. Desde que nacemos nos rodean, nos enseñan, nos marcan… Algunos, elegidos; otros, impuestos. Algunos que duran una vida, otros que apenas rozan un instante. Habitamos el mundo en relación. Con quienes amamos, con quienes tenemos, con quienes nos conocemos. Pero pocas veces nos detenemos a observar esa red de encuentros y desencuentros que nos atraviesa”.

Esta muestra es un espacio donde la mirada se vuelve testigo de lo diverso. Un mapa de los vínculos humanos: contradictorios, inesperados, únicos… Porque no hay una sola forma de vivirnos con otros. Porque lo humano es, ante todo, una forma de estar con otros. Porque cada uno en algún momento fue vos, fue nosotros… y también fue los otros.

De esta manera, el diseño se convierte en la herramienta para dar forma a lo intangible. Una muestra de afiches con fotografías propias, concebida como un modo de expresión capaz de representar aquello que hace a los vínculos tan especiales y que reflexiona sobre las relaciones en la sociedad contemporánea.

La inauguración será este viernes 22 de agosto a las 20 en el Espacio Contemporáneo de Arte (ECA) Eliana Molinelli (9 de Julio y Gutiérrez, Ciudad), con entrada gratuita.

Quiénes participan

Carla Palomba Monsalvo, Higinio Andrés Ortiz Motta, Ezequiel Gustavo Palazzo, Paula Isabella Fernández, Giuliana Aimé Negri, Mailén Agostina Soloa Di Marco, Camila Evelín Lucero, Martina Moncunill, Federica Camenforte, Nerina Bertolini, Sthefania F. Italiani González, Luciana Mazzoni, Rocío Camila Domínguez, Ana Valentina Caicedo, Ignacio Eyzaguirre, Avril Schweizer Bloise, Lucía C. Fernández Ardila, Joel Callaud, Dámaris Belén Campillay, Victoria Trinidad Pelegrina, Santiago Vergara, Julieta Agustina Cola, Rocío Molina, Emiliana López Dupertuis y Rocío Candela Manzano Caicedo.

Además, Florencia C. Bistocco Ochoa, Sofía Funes De Rosas, Pablo Hernán Cortez, Bruno Omar Fernández, Brisa Estefanía Teot Díaz, Celeste Rocío Valdez Cañada, Agustina Lara Pegorín Godoy, Camila Ailén Vargas, Micaela Militello, María Agustina Guevara Toujas, Victoria Gil Meljin, Ornella Cirrincione, Rocío Belén Lucero, Milagros Martínez Nanfaro, Mateo Montaña Girala, Julieta Ainhoa Vilca, Valentina L. Palacios Goyochea, Marco Gabriel Medalla Agüero, Daiana Sabrina Tosal, Julieta Mirchak Le Donne, Rocío Riofrio, Rocío Belén Espinosa, Federico Agustín Galo, Miranda de Filippi, Brenda Ailén Carrizo, Malena Ozollo, Lucía Páez Inda, Ailén Martina Cruz Mendoza, Ana Laura Vargas Palavecino y Mariela Medina.