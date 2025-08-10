La oposición en la Cámara de Diputados intensifica su presión sobre el gobierno de Javier Milei, consolidando un escenario político cada vez más complejo para el oficialismo.

Tras la aprobación de proyectos clave como la Emergencia para el Hospital Garrahan y la Ley de Financiamiento Universitario, que ahora aguardan tratamiento en el Senado, los bloques opositores han ampliado su ofensiva, rechazando decretos presidenciales y promoviendo debates en comisiones que dificultan la gestión del gobierno.

no de los principales focos de tensión es la comisión investigadora de Libra, cuyo objetivo es evaluar posibles irregularidades de Milei en la promoción de esta criptomoneda a través de sus redes sociales. La parálisis de esta comisión, que lleva tres meses sin avanzar debido a un empate en la designación de sus autoridades, podría destrabarse en la reunión prevista para este martes.

La oposición busca que la conducción recaiga en el bloque mayoritario, mientras el oficialismo, con el apoyo de sectores como el PRO y la UCR, insiste en designar a un presidente afín al libertarismo.

El conflicto se extiende a otros temas de peso, como el proyecto de los gobernadores para que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se coparticipen automáticamente, una iniciativa que responde a la retención de fondos por parte del Ejecutivo.

Además, se debatirá la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos, otro punto rechazado por el oficialismo. La agenda se completa con la Emergencia del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y un régimen de Promoción de Salud Mental, ambos impulsados por la oposición y programados para ser tratados en comisiones esta semana.

En este contexto, la oposición planea una sesión especial para el 20 de agosto, tras el cierre de listas electorales, que podría intensificar aún más la presión política. En paralelo, buscan revertir los vetos presidenciales a leyes sobre jubilaciones, moratoria previsional y discapacidad, con el objetivo de mantener vigentes estas normativas, lo que demandará un quórum reforzado para neutralizar el poder de veto del Ejecutivo.

La reciente sesión en la Cámara evidenció un frente opositor sólido, con acuerdos entre diversas fuerzas como Unión por la Patria, Coalición Cívica, Frente de Izquierda, partidos provinciales y sectores del PRO y la UCR. Este mapa político adverso indica que Milei enfrentará dificultades crecientes para avanzar con su agenda en un Congreso que se muestra cada vez más hostil.