El concurso Pre-Laborde Mendoza será en el teatro Independencia

Este domingo desde las 10 se realizará la selección local de artistas para participar en el festival nacional. Este preselectivo cuenta con la presencia de un importante jurado conformado por figuras destacadas del ámbito artístico.

Todos los años, la ciudad de Laborde (Córdoba) recibe al Festival Nacional del Malambo, uno de los hechos culturales más importantes del país, que desde hace más de 50 años se realiza en la segunda semanade enero durante seis noches consecutivas.

Para poder acceder al escenario mayor hay que cumplir con una serie de etapas eliminatorias que son conocidas como Pre-Laborde, eventos clasificatorios donde los participantes tienen la posibilidad de mostrar su talento para poder llegar a uno de los certámenes más prestigiosos del folclore argentino.

Este preselectivo en Mendoza cuenta con la presencia de un importante jurado conformado por figuras destacadas del ámbito artístico: en “Danza y malambo”, Pablo Chicharra Lemos, Florencia Buffet y Sergio Colo Zalazar, y, para la categoría “Música y canto”, Gabriela Fernández y Pablo Budini.

En la Ciudad de Mendoza, el Pre-Laborde será el domingo 31 de agosto desde las 10 en el teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad). Las entradas tienen un valor de $8.000 y pueden adquirirse en www.entradaweb.com.