El concurso IDEAGUA lanza su edición 2025

El exitoso concurso, que está destinado a jóvenes estudiantes del nivel secundario de escuelas técnicas y orientadas, de toda la Provincia, lanza su 5° edición.

IDEAGUA regresa con una nueva propuesta para que los estudiantes expresen a través del diseño de un afiche reflexiones visuales que comuniquen ideas inspiradas en el lema del V Congreso Internacional Agua para el Futuro 2025: “Hacia un nuevo pacto social por el agua”. La iniciativa está articulada con la Subsecretaría de Educación de Mendoza.

Los jóvenes de 1° a 4° año, tanto de gestión pública como privada, podrán participar en forma individual o grupal (máx. 3 personas). Cada propuesta deberá contar con el acompañamiento de un docente tutor, quien actuará como referente pedagógico y nexo institucional. La iniciativa ganadora se premiará con una tablet para el participante (si es una propuesta grupal, cada integrante recibirá una) y una tablet para el docente.

Para participar, los interesados deberán inscribirse a través de un Formulario único que se encuentran en la página web: https://www.irrigacion.gov.ar/web/educacion-y-gobernanza/.

Las propuestas presentadas serán evaluadas por un comité organizador según los siguientes criterios:

a) Pertinencia al objetivo del concurso.

b) Coherencia e integración del sistema visual.

c) Solidez conceptual.d) Creatividad, innovación y originalidad.

e) Claridad y contextualización temática.

f) Uso eficiente de los recursos técnicos.

g) Calidad estética.

h) Cumplimiento de las bases y requisitos técnicos.

Límite de inscripción y presentación de propuestas: 17 de octubre. Anuncio de los ganadores: 17 de noviembre. Muestra y presentación de afiches: 2, 3 y 4 de diciembre.