El CEBJA 3-066 celebró su Feria Pedagógica: aprender, crear y compartir

Con gran entusiasmo, el CEBJA 3-066 “Prof. Norma S. Díaz”, dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael, llevó adelante su Feria Pedagógica, un espacio de encuentro y exposición donde los y las estudiantes compartieron los proyectos desarrollados a lo largo del primer semestre. Con gran entusiasmo, el, llevó adelante su Feria Pedagógica, un espacio de encuentro y exposición donde los y las estudiantes compartieron los proyectos desarrollados a lo largo del primer semestre.

La muestra reunió experiencias interdisciplinarias trabajadas en los diferentes espacios curriculares, enmarcadas en el ABP “Del saber ser al saber hacer”, y en propuestas específicas de matemática y lectura comprensiva. La jornada permitió visibilizar cómo el aprendizaje se construye colectivamente, con sentido y protagonismo.

Uno de los momentos destacados fue la selección del proyecto que representará a la institución en la Feria STEAM: Uno de los momentos destacados fue la selección del proyecto que representará a la institución en la Feria STEAM:

“Desafío Codificado”, una propuesta innovadora que combina tecnología, razonamiento lógico y trabajo en equipo, desarrollada por estudiantes del primer año ciclo básico junto a sus docentes.

La comunidad educativa participó activamente del evento, generando un clima de alegría, reconocimiento y valoración del esfuerzo compartido. Fue una experiencia profundamente enriquecedora, que reafirma el compromiso con una educación transformadora, inclusiva y creativa.