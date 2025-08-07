El Alambrado celebra con orgullo la Fiesta del Pionero Rural 2025

El Municipio y la comunidad de El Alambrado invitan a compartir una emotiva edición de la Fiesta del Pionero Rural los días 16 y 17 de agosto, con un programa cargado de tradición, homenajes, destrezas gauchas y festejos populares.

El corazón del campo vuelve a latir fuerte en El Alambrado con la edición 2025 de la Fiesta del Pionero Rural, un encuentro que honra a quienes forjaron la identidad rural de la región. Organizada por la comunidad local junto al acompañamiento del Sr. Intendente Municipal, Cdor. Celso Alejandro Jaque, esta celebración se realizará los días sábado 16 y domingo 17 de agosto con actividades que reúnen tradición, cultura y alegría popular.

El evento comenzará el sábado a las 10:00 hs. con el esperado Desfile de Agrupaciones Gauchas, seguido a las 10:30 hs. por el acto protocolar y una participación artística de la Escuela N°8-493 «José Ríos». A las 15:00 hs., las destrezas gauchas tomarán protagonismo con demostraciones de habilidad y espíritu criollo. Por la noche, a las 22:00 hs., una gran Peña Baile reunirá a vecinos y visitantes, y a la medianoche se realizará la proclamación de la Reina de la Fiesta del Pionero Rural.

El domingo 17, la jornada continuará desde las 10:00 hs. con más destrezas gauchas y culminará a las 17:00 hs. con la entrega de premios y el cierre oficial del evento.

Una vez más, El Alambrado se convierte en punto de encuentro para rendir tributo a las raíces y costumbres gauchescas, en una fiesta que celebra la identidad rural mendocina con orgullo y emoción.