Docentes mendocinos se capacitan para la evaluación internacional PISA 2025

Directores y supervisores del Sur provincial participaron en una jornada sobre el formato y los objetivos de la prueba que evaluará a estudiantes de 15 años en lectura, matemática, ciencias y habilidades digitales.

La Dirección General de Escuelas (DGE) realizó este lunes una capacitación para supervisores y directores de escuelas del sur mendocino que participarán en la Evaluación Internacional PISA 2025 (Programme for International Student Assessment). El encuentro tuvo lugar en el edificio de la regional Sur de la DGE, ubicado en el Centro Cívico Cora Teijeiro de Acosta.

La jornada estuvo a cargo de la Dirección de Evaluación de la Calidad Educativa, que el viernes pasado llevó adelante una capacitación similar para instituciones de la regional Norte. En total, 75 escuelas mendocinas serán parte de esta prueba internacional, prevista para septiembre, que evalúa el rendimiento de estudiantes de 15 años en lectura, matemática, ciencias y habilidades del mundo digital.

Romina Durán, directora de Evaluación de la Calidad Educativa, explicó: “En las reuniones hablamos de la importancia de la evaluación, sus características y las funciones que deberán cumplir los equipos el día del operativo. También destacamos la necesidad de trabajar junto a las familias para que los estudiantes se familiaricen con la experiencia”.

Además de las pruebas académicas, PISA incluye cuestionarios para conocer el contexto y las condiciones en que se desarrolla el aprendizaje. Los directores también responden sobre las formas de enseñanza que aplican en sus escuelas.

Como parte de la preparación, la DGE impulsa el Pisatón, una iniciativa en la que los estudiantes participan en actividades prácticas para conocer el formato de la evaluación.

Los equipos ganadores recibirán premios para compartir con sus compañeros, docentes y la comunidad educativa.