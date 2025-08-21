Diputados: se aprobó la coparticipación automática de los ATN que impulsan los gobernadores

ATN 143 afirmativos, 90 negativos: aprobado. Diputados

El debate en Diputados: ahogamiento o anticorrupción

En la Cámara baja se expuso dos posturas antagónicas. Desde la oposición argumentaron que el recorte de fondos estaba ahogando a las provincias, mientras que el oficialismo defendió la discrecionalidad como una herramienta contra la corrupción.