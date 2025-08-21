Diputados aprobó la modificación de la hora oficial de Argentina

El diputado Julio Cobos señaló que «Hemos dado un gran paso. Aprobamos en la sesión de hoy de Diputados un proyecto para cambiar el horario oficial del país, modificando el huso horario actual que es -3 y llevarlo a -4, que es el que corresponde según el sistema UTC. El texto final surgió del acuerdo de cuatro proyectos de diferentes sectores políticos, el propio y el de los legisladores Agost Carreño, Pamela Caletti, y Gisela Marziotta».

El legislador mendocino dijo que «Argentina hoy tiene una de las mayores diferencias entre la hora solar y la hora oficial, lo que afecta no solo al consumo de electricidad sino también al desempeño escolar de nuestros alumnos. Por eso buscamos lograr una mayor coincidencia entre la hora solar y la oficial, y así activar el sistema circadiano de cada persona. Nuestro país se encuentra casi en su totalidad dentro del huso horario de 4 horas al Oeste de Greenwich, solamente la zona cordillerana ingresa en el Huso de -5 horas; sin embargo, usamos la hora del Huso -3. Además, parte de Brasil, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Chile, hoy están en el Huso -4″.

Julio Cobos explicó que, «la propuesta consiste en, por un lado, establecer como Hora Oficial en toda la Argentina la del huso horario de cuatro horas al Oeste del meridiano de Greenwich, que es en realidad la que nos corresponde dentro del Sistema Internacional de los Husos Horarios», y agregó que «Por otro, establece el Huso Horario de tres horas al Oeste del meridiano de Greenwich durante el período estival, es decir desde el primer domingo de abril hasta el primer domingo de septiembre, si así fuera conveniente».

Cobos dijo que «En relación con el impacto negativo en alumnos y alumnas de todo el territorio nacional, entendemos que la educación es uno de los principales sectores damnificados en el desfasaje entre la hora solar y la hora oficial. La gran mayoría de los alumnos, en las distintas latitudes del país comienzan su jornada en plena oscuridad, produciéndose así un efecto negativo en su desempeño escolar. Actualmente en Mendoza, la hora reloj de inicio de las actividades escolares es a las 8 de la mañana, pero en realidad corresponde a las 6:30 de la hora solar».

«Fundamentamos el proyecto en los informes realizados por especialistas del Conicet a través del Instituto Nacional de Ambiente, Hábitat y Energía -INAHE-, y en las experiencias llevadas adelante en otras naciones. También en antecedentes provinciales; en 2004, durante mi gobernación en la Provincia de Mendoza, se modificó el huso horario con el fin de aprovechar mejor la hora solar. Es una propuesta con mucho sentido común y surgida del acuerdo de representantes de diferentes sectores, esperamos que el Senado avance con su tratamiento», finalizó Cobos.

Fuente;https://www.jornadaonline.com/mendoza/diputados-aprobo-la-modificacion-de-la-hora-oficial-de-argentina-7901/