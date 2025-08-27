DGE recibió bicicletas judicializadas que serán entregadas a estudiantes con necesidad de movilidad

Fue este martes, en la escuela Faustino Picallo, de San Rafael, en el marco del proyecto “Reciclado de bicicletas”, que prevé la reutilización de rodados decomisados provenientes de delitos y diversas causas judiciales.

Este martes, en la escuela 1-083 Faustino Picallo, de San Rafael, y en marco del proyecto “Reciclado de bicicletas” la Delegación Zona Sur de la Dirección General de Escuelas (DGE), recibió bicicletas que se encontraban secuestradas en el depósito judicial, con el objetivo de ser entregadas a escuelas rurales y urbanas para, finalmente, ser donadas a alumnos que las necesiten para su movilidad.

En ese sentido, se acordó con la Delegación Administrativa de la Suprema Corte de Justicia, de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza, a cargo del Depósito Judicial, la entrega de rodados decomisados provenientes de delitos y de diversas causas judiciales.

El delegado de la Suprema Corte de Justicia explicó que “nosotros tenemos en la Sala de Secuestros del Poder Judicial una serie de bienes que son productos de delitos, y quedan durante todo el proceso de investigación, y después de que transcurre un plazo bastante extenso son decomisados. El decomiso significa que el bien deja de tener un dueño y ya no pertenece más, además, a la causa judicial. En este caso, son bienes decomisados con fecha anterior a 2016 y que, por supuesto, no estaban en estado óptimo, y, por eso, nosotros lo donamos a la DGE, que ha llevado a cabo una tarea de reparación y remodelación de esas bicicletas, y se ha encargado de mejorarlas y distribuirlas según los requerimientos”.

Previo a ello, se realizó un sondeo de aquellas escuelas que por la zona o por no contar con abonos o que por distintos motivos necesitan estas donaciones, para luego analizar junto a los directivos, quienes facilitaron un informe con nombre y apellido de aquellos estudiantes que no tienen medios de movilidad o se les dificulta su traslado, ya sea por la distancia o lejanía entre su hogar y la institución educativa a la que asisten.

“Estamos muy contentos, y agradecemos a todos los que han trabajado en esta iniciativa, en especial a la delegada Regional María José Sanz”, dijo Karina Troncoso, directora de la escuela 1-130 Carmen Zapata de Corvalán, de El Cerrito.