DC. recorre el departamento entregando elementos refractarios para bicicletas

Con el objetivo de colaborar con la seguridad vial y la protección de los ciclistas, el Municipio de San Rafael entrega elementos refractarios gratuitos para las bicicletas.

La tarea está a cargo del equipo de Defensa Civil y se hace fuerte hincapié en los jóvenes de las escuelas, aunque también está abierta a toda la comunidad.

La campaña, que inició hace un par de semanas, ya visitó barrio Unimev, Ingeniero Balloffet, el distrito de Las Malvinas y las escuelas Pascual Iaccarini y Reynaldo Merín de Ciudad.

El objetivo del proyecto, denominado “Pedalear Seguro” es seguir recorriendo diferentes puntos del departamento.

En cada encuentro se realiza la colocación de ojos de gatos reglamentarios para que las personas tengan un transitar seguro. Estos elementos refractarios pueden ser detectados por los automovilistas o motociclistas a más de 70 metros.

Alberto Flores integrante del equipo de Defensa Civil, comentó la importancia de estas iniciativas teniendo en cuenta que “la gran mayoría de las bicicletas no cuentan con ojos de gato, porque los rodados ya no vienen de fábrica con este tipo de elementos, sobre todo en las Mountain Bike”.