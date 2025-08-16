Cuerpo de Aviación Policial: la Delegación Sur celebra su 9° aniversario

Creada en 2016, la base aérea de San Rafael cumple años con más capacidades, personal especializado y aeronaves al servicio de la provincia.

La Policía de Mendoza, a través del Cuerpo de Aviación Policial (CAP), celebra el 9° aniversario de la Delegación Sur.

La unidad, desde su creación, el 16 de agosto de 2016, ha transformado la seguridad aérea en la región Sur de la provincia.

La CAP cuenta con 35 efectivos policiales y tres médicos. La delegación nació como respuesta a la necesidad de acortar distancias y mejorar los tiempos de intervención en sectores alejados de la Base Cóndor, en el Gran Mendoza.

Mediante la resolución N° 2219-S, el Ministerio de Seguridad y Justicia dispuso su creación en el Aeroclub de San Rafael, con la asignación de una aeronave, un piloto, un mecánico técnico aeronáutico y un chofer policial habilitado. Desde el inicio también se impulsó la capacitación de personal en aeroevacuación y pilotaje, marcando así un hito en la formación de recursos humanos especializados en el Sur provincial.

Hoy, la Delegación Sur funciona con cuatro policías: un andinista experimentado, dos aeroevacuadores y un efectivo en formación. El equipo trabaja en coordinación con la Unidad de Vehículos Aéreos no Tripulados (VANT) Sur. Además, el Cuerpo de Aviación Policial cuenta con 35 efectivos, tres médicos aeroevacuadores y una flota compuesta por dos helicópteros

monomotor y un bimotor sanitario.

En estos años, la Delegación Sur ha intervenido en vuelos

sanitarios, operaciones de lucha contra incendios, traslados de autoridades y de personal de unidades especiales, misiones humanitarias y transporte de órganos.

También mantiene un rol preventivo clave, con patrullajes en espejos de agua y zonas turísticas durante los fines de semana.

El CAP, reconocido por su alto nivel de profesionalización, combina capacitación teórica y práctica tanto en la provincia como en centros aeronáuticos especializados. También, actividades como operativos sanitarios contra incendios o de ayuda humanitaria, en los cuales trabaja con personal del Grupo Especial de Seguridad (GES) y de la Unidad Policial de Rescate en Alta Montaña (UPRAM).



