Cuentas a media máquina: en julio hubo superávit primario, pero también déficit financiero

Caputo destacó que el superávit primario «se incrementó 41% en términos reales frente a igual mes de 2024, con ingresos totales que crecieron 2,8% interanual y gastos primarios que se redujeron 1,3% en el mismo período».

«Dados los vencimientos de los cupones semestrales de intereses de los títulos Bonares y Globales, tanto en enero como en julio se registra, relativo al resto de los meses del año, una elevada erogación por intereses. De este modo, en el mes los pagos de intereses netos de tenencias intra sector público sumaron un total de $1.917.901 millones, lo que resultó 247% superior al promedio mensual por este concepto entre febrero y junio. Adicionalmente, en el mes de julio se abonó el medio aguinaldo correspondiente al personal del Sector Público Nacional», apuntó el comunicado.

«En julio se dio el primer mes del año con déficit fiscal del gobierno nacional», indicó Nadin Argañaraz, director del IARAF.

«Los ingresos totales tuvieron una variación real interanual positiva de 2,8%. Esto obedece a que los ingresos tributarios subieron en términos reales un 2,4% interanual y al incremento de los ingresos no tributarios de 8,5% real interanual. El gasto primario, por su parte, registró una baja real interanual del 1,3%», detalla Argañaraz.

«En julio se aprecia que 4 de los 16 componentes del gasto tuvieron incrementos interanuales en términos reales. Los que más subieron fueron transferencias corrientes a provincias (99,6%), asignación universal (20%) y bienes y servicios (19,7%). Resulta importante destacar el incremento del 16,5% del gasto en jubilaciones y pensiones contributivas, que participa en el 38,5% del gasto primario», señaló Argañaraz.

«Por otro lado, los tres gastos que más cayeron fueron: subsidios a otras funciones (-81,7%), asignaciones familiares (-34%) e inversión real directa (-29,4%)«, indicó.

En los primeros siete meses del año hubo un superávit primario de aproximadamente 1,1% del PIB y un superávit financiero de 0,3% del PIB.

«El resultado financiero de -$ 168.515 millones contrasta con el resultado de julio de 2023, donde el déficit había sido de $ 754.243 millones, equivalentes a más de $ 3.700.000 millones ajustados por inflación», agregan.

El comunicado también precisa que «la consolidación del equilibrio fiscal ha permitido la implementación de distintas medidas de baja de impuestos y ordenamiento tributario».

El texto hace referencia a cuatro medidas concretas. En primer lugar, el fin del Impuesto PAIS en diciembre de 2024. Esto impactó en las cuentas fiscales ya que en julio de 2024 se habían recaudado $ 698.351 millones por esta vía.

En segundo lugar respecto a la reducción de impuestos mencionan la eliminación de derechos de exportación para economías regionales y la baja transitoria para exportadores.