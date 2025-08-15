San Rafael, Mendoza viernes 15 de agosto de 2025
Copa Libertadores: River Plate igualó 0-0 con Libertad en el primer juego de la serie de octavos de final

Facundo Colidio, en el duelo de River con Libertad por la Copa Libertadores.&nbsp;Facundo Colidio, en el duelo de River con Libertad por la Copa Libertadores.

COPA LIBERTADORES. Tras un flojo primer tiempo, Gallardo realizó tres cambios en el vestuario. El equipo mejoró sin brillar, igualó 0-0 y buscará el pase a cuartos en el Monumental.

Marcelo Gallardo, quien debió rearmar la defensa con Paulo Díaz y Sebastián Boselli ante las lesiones de Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta, apostó por revalidarle la confianza a Santiago Lencina en el ataque. Juanfer Quintero comenzó en el banco.

En un primer tiempo parejo, el Millonario estuvo lejos de su mejor versión. No encontró el juego que lo caracteriza y necesitó de Franco Armani para mantener el empate 0-0 en el marcador.

El Muñeco lo decía todo con sus gestos al costado del campo y anticipaba lo que se venía: triple cambio en el entretiempo para cambiarle la cara al equipo.

A los 8 minutos del segundo tiempo, Quintero metió un buen pase filtrado para Nacho Fernández, que tocó al medio y dejó a Colidio al borde del 1-0.

COPA LIBERTADORES. River igualó 0-0 con Libertad de Paraguay en el primer partido de los octavos de final.

El equipo mejoró con las modificaciones dispuestas por el Muñeco, se hizo del control de juego aunque estuvo lejos de brillar y en los remates de media distancia tuvo las ocasiones más claras.

A falta de tres minutos para los 90, Quintero contó con un tiro libre al borde del área y buscó sorprender al arquero, pero Martín Silva se mantuvo firme y rechazó con los puños.

El próximo jueves a las 21.30, River y Libertad disputarán el partido de vuelta en el Estadio Monumental. El vencedor se cruzará en cuartos con Universitario de Perú o Palmeiras.

