Copa Libertadores: River Plate igualó 0-0 con Libertad en el primer juego de la serie de octavos de final

Facundo Colidio, en el duelo de River con Libertad por la Copa Libertadores.
COPA LIBERTADORES. Tras un flojo primer tiempo, Gallardo realizó tres cambios en el vestuario. El equipo mejoró sin brillar, igualó 0-0 y buscará el pase a cuartos en el Monumental.
Copa Libertadores: el análisis de Libertad 0 – River 0 por los octavos de final de la Copa Libertadores
En un primer tiempo parejo, el Millonario estuvo lejos de su mejor versión. No encontró el juego que lo caracteriza y necesitó de Franco Armani para mantener el empate 0-0 en el marcador.
El equipo mejoró con las modificaciones dispuestas por el Muñeco, se hizo del control de juego aunque estuvo lejos de brillar y en los remates de media distancia tuvo las ocasiones más claras.
A falta de tres minutos para los 90, Quintero contó con un tiro libre al borde del área y buscó sorprender al arquero, pero Martín Silva se mantuvo firme y rechazó con los puños.
El próximo jueves a las 21.30, River y Libertad disputarán el partido de vuelta en el Estadio Monumental. El vencedor se cruzará en cuartos con Universitario de Perú o Palmeiras.
