Copa Libertadores: River Plate igualó 0-0 con Libertad en el primer juego de la serie de octavos de final

En un primer tiempo parejo, el Millonario estuvo lejos de su mejor versión. No encontró el juego que lo caracteriza y necesitó de Franco Armani para mantener el empate 0-0 en el marcador.

Juanfer Quintero, Nacho Fernández y Sebastián Driussi ingresaron en lugar de Santiago Lencina, Kevin Castaño y Miguel Borja , respectivamente.

COPA LIBERTADORES. River igualó 0-0 con Libertad de Paraguay en el primer partido de los octavos de final. Gentileza.

El equipo mejoró con las modificaciones dispuestas por el Muñeco, se hizo del control de juego aunque estuvo lejos de brillar y en los remates de media distancia tuvo las ocasiones más claras.

A falta de tres minutos para los 90, Quintero contó con un tiro libre al borde del área y buscó sorprender al arquero, pero Martín Silva se mantuvo firme y rechazó con los puños.

El próximo jueves a las 21.30, River y Libertad disputarán el partido de vuelta en el Estadio Monumental. El vencedor se cruzará en cuartos con Universitario de Perú o Palmeiras.

Fuente:https://www.losandes.com.ar/deportes/copa-libertadores-river-plate-igualo-0-0-libertad-el-primer-juego-la-serie-octavos-final-n5959013