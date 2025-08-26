Congreso de Salud Mental 2025: extienden la convocatoria para presentar trabajos

El plazo para recibir las propuestas ya está abierto y dura hasta el 15 de setiembre.

El Ministerio de Salud y Deportes, a través de la Dirección de Salud Mental y Consumos Problemáticos, invita a profesionales de la salud, investigadores y equipos interdisciplinarios a participar en el Congreso de Salud Mental Mendoza 2025, que se realizará el 16 y el 17 de octubre en el hotel Hilton Mendoza (Lateral Norte del Acceso Este 3292, Mendoza).

En esta nueva edición, el encuentro propone un espacio de intercambio, reflexión y actualización académica bajo el eje temático “Constructos, clínicas, diagnósticos y abordajes terapéuticos”, convocando así a compartir experiencias, investigaciones y propuestas innovadoras.

En el mismo marco se desarrollarán las Terceras Jornadas sobre Suicidio, con el fin de seguir profundizando en todo lo relacionado con la prevención y la asistencia de una problemática que interpela permanentemente al sistema de salud en general y a la sociedad en particular. Será desde una mirada interdisciplinaria, con la participación de destacados referentes provinciales y nacionales.

Los interesados pueden acceder a las bases y condiciones en la página oficial https://saludmentalmdz.com.ar/.