Confirmado el XXIV Congreso Provincial de Educación en Malargüe

Malargüe se prepara para recibir una nueva edición del Congreso Provincial de Educación, que se desarrollará los días 18, 19 y 20 de septiembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus. Este encuentro, que reunirá a docentes, especialistas y referentes educativos de todo el país, tendrá como eje la capacitación y el intercambio de experiencias para fortalecer la labor en las aulas.

Entre las actividades destacadas habrá muestras y exposiciones de docentes malargüinos, quienes compartirán sus secuencias didácticas y proyectos más innovadores, poniendo en valor el talento y compromiso de la educación local.

En cuanto a los disertantes, ya se había confirmado la presencia de Nahuel Holman, reconocido educador correntino galardonado como uno de los mejores docentes de Argentina, especializado en escuelas rurales, ciencia con recursos cotidianos e inteligencia artificial aplicada a la enseñanza.

La gran novedad es la incorporación de Viviana Postay, Magíster en Investigación Educativa, Profesora y Licenciada en Historia, Doctora en Ciencias Sociales y referente nacional en gestión educativa. Cordobesa e influencer en temas educativos, es miembro de Argentinos por la Educación y ha trabajado en campañas de alfabetización y en investigaciones sobre la calidad educativa en el país.

Los organizadores adelantaron que en los próximos días se seguirán anunciando más expositores a través de las redes sociales oficiales. El objetivo es claro, brindar herramientas y conocimientos para que quienes enseñan sigan aprendiendo.